Qatar asegura que las negociaciones entre EE.UU. e Irán están en una fase «muy avanzada»

Qatar aseguró este martes que los esfuerzos para alcanzar una «solución a corto plazo» entre Estados Unidos e Irán, que evite una nueva escalada y permita reanudar el diálogo directo, se encuentran en una fase avanzada. Según Doha, los mediadores regionales ya intercambian borradores de un posible acuerdo entre Washington y Teherán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, explicó que Qatar trabaja junto con Omán y Pakistán para trasladar propuestas entre ambas partes y afirmó que «toda la región está trabajando de forma coordinada» para evitar una escalada y favorecer una salida diplomática.

«Nuestro objetivo ahora mismo es evitar una escalada, reabrir el estrecho y volver a abrir la puerta a la diplomacia entre las partes», declaró Al Ansari ante los periodistas en Doha.

El portavoz aseguró que los contactos continúan y que las negociaciones «se encuentran en una fase muy avanzada», aunque evitó precisar el contenido de los documentos que circulan entre las partes. «Buscamos una solución diplomática mientras hablamos. Hay esfuerzos en curso sobre el terreno que se encuentran en una fase muy avanzada», afirmó.

Las declaraciones de Doha contrastan con los mensajes lanzados en los últimos días por Washington y Teherán sobre la existencia de negociaciones. Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que los contactos siguen abiertos y calificó este proceso como la «última oportunidad» de Irán para alcanzar un acuerdo antes de nuevas acciones militares, Teherán niega mantener conversaciones directas con Estados Unidos, aunque reconoce contactos con Omán sobre la navegación en el estrecho de Ormuz.

Al Ansari confirmó que, por ahora, no hay previsto ningún encuentro directo entre Washington y Teherán, pero sí un intercambio constante de propuestas a través de los mediadores. «Los borradores se intercambian constantemente. No voy a comentar un documento concreto, pero puedo decir que existen textos para un posible acuerdo y que están circulando entre las partes», señaló.

Añadió que Omán ha asumido un papel cada vez más relevante en las dos últimas semanas y que Doha mantiene una estrecha coordinación con Mascate. «Los mediadores, Qatar, Pakistán y ahora Omán, estamos trabajando conjuntamente para facilitar las conversaciones e intercambiar ideas y propuestas», indicó.

Según Qatar, el objetivo inmediato es alcanzar un acuerdo provisional que permita restablecer el diálogo directo y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

«Nuestra prioridad es evitar una escalada, reabrir el estrecho y devolver a las partes a la vía diplomática», insistió Al Ansari. El portavoz advirtió de que la situación evoluciona «en la dirección contraria» y reiteró que Doha no acepta cambios en el statu quo del estrecho.

«No podemos aceptar ninguna modificación del statu quo. Aspiramos a una solución diplomática que permita que el estrecho de Ormuz siga siendo utilizado como siempre», afirmó. Trump ha señalado que una primera fase del posible acuerdo permitiría reabrir inmediatamente Ormuz, mientras que una segunda abordaría el programa nuclear iraní.

Mientras tanto, el tráfico marítimo continúa afectado por las restricciones y los incidentes de seguridad. La agencia británica UK Maritime Trade Operations informó de que un carguero fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido frente a las costas de Omán durante la madrugada del martes.

Al Ansari defendió que cualquier futuro mecanismo para gestionar el estrecho deberá ajustarse al derecho internacional y contar con el respaldo de todos los países de la región. «No debe volver a utilizarse nunca como herramienta de presión política o diplomática ni como palanca contra ningún actor regional o internacional», subrayó.

En relación con la guerra en Gaza, Al Ansari pidió a la comunidad internacional que incremente la presión sobre Israel para que aplique la hoja de ruta acordada para poner fin al conflicto. El portavoz aseguró que Hamás y la parte palestina han cumplido los compromisos asumidos y sostuvo que ahora corresponde a Israel hacer lo mismo.

«Esperamos que Israel cumpla la hoja de ruta. Pedimos a la comunidad internacional que ejerza la presión necesaria para que aplique íntegramente el plan», afirmó. Asimismo, reiteró que Israel debe retirarse de Gaza y del resto de los territorios ocupados, en cumplimiento del derecho internacional.

«Creemos que Israel debe retirarse de todas las tierras que ocupa. Esta ocupación no puede justificarse por ninguna situación de seguridad, ni actual ni pasada», sostuvo. Según Al Ansari, la aplicación íntegra de la hoja de ruta abriría el camino hacia una paz duradera y aliviaría la crisis humanitaria que atraviesa la población gazatí tras más de dos años de guerra.