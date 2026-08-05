¿Prepara Rusia un nuevo reclutamiento de soldados?

Las autoridades del país lo niegan.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, asegura que las autoridades rusas planean «ampliar la movilización» de soldados en otoño.

De acuerdo con información de los servicios de inteligencia del Gobierno en Kiev, el presidente ruso, Vladimir Putin, estaría preparando disimuladamente el reclutamiento de más ciudadanos rusos para la guerra contra Ucrania.

«Es importante que, junto con nuestros socios, ejerzamos suficiente presión sobre Rusia para que prevalezca la idea de poner fin a esta agresión, la idea de la paz y no la de una nueva movilización rusa», dijo Zelenski.

Oficialmente, el decreto sobre una «movilización parcial» en Rusia, promulgado por Putin en 2022, sigue vigente.

¿Por qué se sospecha de una nueva movilización rusa?

En junio de 2026, el medio independiente ruso en el exilio Verstka y el portal en ruso con sede en Letonia Vaschnyje Istorii publicaron una investigación en la que se afirma que, ante las dificultades para reclutar soldados temporales, se estaría barajando una movilización en la cúpula del Gobierno ruso.

Una fuente de Verstka en la alcaldía de Moscú informó que la ciudad había enviado 1.708 personas al frente en abril de este año y 1.378 en mayo, unos mil hombres menos que en el mismo período del año anterior. La baja tasa de reclutamiento también se habría mantenido en junio.

El portal Vaschnyje Istorii llegó a la conclusión de que la tasa de reclutamiento de soldados temporales en Rusia se redujo a más de la mitad en el último trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, y siguió disminuyendo en 2026.

Los militares entrevistados por este medio también afirmaron que los soldados contratados para ir al frente este año «no están aptos para el combate». Muchos de los recién llegados estarían huyendo.

En el mejor de los casos, las unidades están «ocupadas entre un 30 y un 40 por ciento», informó un soldado reclutado.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) señaló a finales de julio que el Kremlin está creando las condiciones necesarias para una nueva movilización.

Sin embargo, según los expertos de este centro de análisis estadounidense, se trataría de una «decisión puramente personal de Putin», y aún no está claro cuándo tomará esta decisión.

Asimismo, hace unos días, Verstka informó que la demanda de departamentos de alquiler en Armenia por parte de ciudadanos rusos había aumentado considerablemente, al igual que en 2022, cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania.

Los alquileres en Ereván, la capital armenia, habrían subido alrededor de un 30 por ciento en los últimos meses. Según el informe, muchos rusos desean salir de su país antes de las elecciones a la Duma Estatal, que se llevarán a cabo del 18 al 20 de septiembre.

El portavoz presidencial del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a la prensa que no consideraba necesario comentar las declaraciones de Volodimir Zelenski sobre una posible nueva ola de movilización.

También el político ruso del Consejo de la Federación Andrei Klishas aseguró que no se estaba discutiendo una nueva movilización y que tampoco era necesaria.

Según el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, se trata de rumores que formarían «parte de la propaganda preelectoral». Además, afirmó que, durante el primer semestre de 2026, unas 200.000 personas se habrían alistado en el Ejército mediante contrato.

Rusos que huyeron a Kazajistán esperan en la frontera.Rusos que huyeron a Kazajistán esperan en la frontera.

Los rusos que huían de la «movilización parcial» se agolparon en septiembre de 2022 en la frontera con Kazajistán.Imagen: AP/picture alliance

¿Qué le aportaría a Rusia una nueva movilización?

«Por supuesto que no se puede confiar ciegamente en los datos de las autoridades rusas. Se ajustan para que se adapten a sus objetivos», comenta al respecto el experto militar Yan Matveev, en entrevista con DW.

Sin embargo, agrega que, al comparar las cifras de Medvédev con los análisis de investigadores independientes, la exageración «no resulta tan radical». «En lugar de los casi 200.000 que menciona Medvédev, tal vez sean entre 170.000 y 180.000 en seis meses», señala el experto.

A su juicio, la tasa actual de reclutamiento de soldados temporales no es suficiente para lograr una victoria militar sobre Ucrania. Ni siquiera una nueva movilización lo haría posible, sostiene Matveev, y agrega: «Incluso si duplicaran su Ejército, los rusos no podrán derrotar por completo a Ucrania. Sin embargo, a juzgar por las declaraciones de Putin y sus funcionarios, ese es precisamente su objetivo».

Matveev calcula que, ante las bajas en el frente, la fuerza de las tropas rusas disminuirá gradualmente si no se lleva a cabo una movilización. De momento, esto ocurre lentamente, pero más adelante se acelerará. «Las bajas están aumentando y, dada la evolución actual, seguirán creciendo», afirma el experto.