Llegó a Venezuela el primer vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos después de los terremotos

Un total de 147 migrantes llegaron a Venezuela este lunes en el primer vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos desde los terremotos del pasado 24 de junio, según informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

El avión, con salida desde Miami, aterrizó en Barcelona, capital del estado Anzoátegui. Esta ciudad ha recibido operaciones de aerolíneas tras los daños ocasionados por los sismos en el principal aeropuerto del país, el Simón Bolívar, ubicado en la región de La Guaira, una zona cercana a Caracas y gravemente afectada.

De los repatriados, 132 son hombres y 15 son mujeres. Todos llegaron en el vuelo de repatriación número 165 desde enero del año pasado, fecha en la que Caracas y Washington firmaron un acuerdo migratorio.

El vuelo anterior, el 164, también procedente de Miami, transportó a 146 venezolanos, incluidos siete niños, al aeropuerto internacional Simón Bolívar el 24 de junio, pocas horas antes del doble terremoto que, según cifras oficiales, causó al menos 6.125 muertes.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó que existe una “alianza internacional para la recuperación del principal aeropuerto del país”, aunque no especificó los actores involucrados.

Añadió que esperan reanudar algunos vuelos comerciales en una pista paralela, sin indicar una fecha concreta para ello.

El pasado viernes, el Gobierno venezolano anunció que el aeropuerto Simón Bolívar, cerrado desde el 24 de junio, reabrirá sus operaciones de aviación de carga a partir del 5 de agosto.

La cifra de fallecidos por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 6.125, según el nuevo balance oficial presentado este lunes por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La actualización llegó después de varios días sin reportes sobre víctimas y mientras familiares continúan buscando a personas desaparecidas en las áreas más afectadas.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron graves daños estructurales en distintas zonas del país, con especial impacto en el estado costero de La Guaira, ubicado frente al mar Caribe y cercano a Caracas. De acuerdo con la cúpula chavista, al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos.