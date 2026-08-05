A la cabeza de la actividad, que llamó la atención de diferentes chuquisaqueños que se acomodaron en el recorrido para ver a los estudiantes, estuvo el gobernador del departamento Luis Ayllón, que junto a representantes de la Alcaldía de Sucre, la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca y otras instituciones de la capital, abrieron el desfile que se prolongará hasta pasadas las 13:00.

Estudiantes desfilan y llenan de rojo, amarillo y verde la capital del país

Pero la agenda de festejos por el mes patrio comenzó la noche del lunes, con una retreta de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que deleitaron a los chuquisaqueños y a los visitantes que han llegado a la capital, con ritmos nacionales y un grupo de jóvenes bailarines, que interpretaron diferentes danzas del país.

“Esto muestra la unidad que se siente y se vive en Chuquisaca y en la capital del país”, aseguró el gobernador Ayllón antes de subir al palco oficial, desde donde saludó y contempló el desfile de los mejores alumnos de primaria y los últimos cursos de secundaria.

Estudiantes desfilan y llenan de rojo, amarillo y verde la capital del país

Las bandas de música y las/os guaripoleras/os hicieron de las suyas durante su recorrido por el palco de honor y el frontis de la Casa de la Libertad, donde desde horas de la mañana se vive un intenso movimiento por las actividades que se desarrollan en esta ambiente histórico desde esta tarde.