El dólar registra su tercer baja consecutiva, este miércoles se cotizará en Bs 12,02

El Banco Central de Bolivia (BCB) estableció la cotización del dólar para el miércoles en Bs 12,02. Es la tercera vez consecutiva que el precio de la divisa extranjera baja.

Este martes, 4 de agosto, llegó a los Bs 12,08 y el viernes pasado, se registró en Bs 12,13.

Entre tanto, se conoce que el precio del dólar para la compra en el mercado paralelo también descendió, puesto que este martes se cotiza en Bs 11,71 y para la venta está en Bs 11,66, cuando el lunes estaba en Bs 11,76 para la compra y para la venta en Bs 11,74.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sostuvo que la presión sobre la divisa disminuirá «en los próximos días» y ratificó la previsión de que el tipo de cambio se estabilizará en torno a los Bs 10 durante las próximas semanas.

Las declaraciones refuerzan el pronóstico que el propio Espinoza formuló el 22 de julio, en una entrevista con la agencia EFE, cuando señaló que el dólar se ubicaría entre Bs 9,70 y Bs 10 «en las próximas semanas», impulsado por el ingreso de recursos de organismos multilaterales y una mayor disponibilidad de divisas en el mercado.