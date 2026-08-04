Vuelve a bajar el dólar, se cotizará en Bs 12,08

De acuerdo con el reporte emitido desde el Banco Central de Bolivia (BCB) la cotización del dólar para este martes, 4 de agosto, llegará a los Bs 12,08; siete centavos menos que este lunes, 3 de agosto, cuando se cotizó en Bs 12,15.

Hay que destacar que es la segunda vez que la cotización baja, desde que entró en vigencia, en junio pasado, el tipo de cambio flexible.

Entre tanto, se conoce que el precio del dólar para la compra en el mercado paralelo se cotiza en Bs 11,76 y para la venta está en Bs 11,74.

Hace unos días, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sostuvo que la presión sobre la divisa disminuirá «en los próximos días» y ratificó la previsión de que el tipo de cambio se estabilizará en torno a los Bs 10 durante las próximas semanas.

Las declaraciones refuerzan el pronóstico que el propio Espinoza formuló el 22 de julio, en una entrevista con la agencia EFE, cuando señaló que el dólar se ubicaría entre Bs 9,70 y Bs 10 «en las próximas semanas», impulsado por el ingreso de recursos de organismos multilaterales y una mayor disponibilidad de divisas en el mercado.