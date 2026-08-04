Milei apunta a consolidar su “liderazgo” regional, pero sus socios no quieren complicar el vínculo con Brasil

“Faro del mundo”, tituló La Derecha Diario. “Faro de Faros”, elogió el asesor presidencial Santiago Caputo, mientras el canciller Pablo Quirno habló de “un liderazgo del presidente Milei que se refleja en la región”. Con el telón de fondo de la disputa con Luiz Inacio Lula da Silva, el universo libertario reaccionó la semana pasada entusiasta luego de los recientes encuentros entre el Presidente y otros mandatarios de la región, con afinidades ideológicas.

El entusiasmo alimentó incluso rumores de una reunión en Buenos Aires, probablemente hacia fin de año, con Milei como anfitrión de los jefes de Estado latinoamericanos.

El oficialismo se aferra a la certeza de que el camino es “pintar el continente de azul”, contra el “socialismo” y la “cultura woke”.

Pero más allá de las coincidencias ideológicas y de la centralidad que Milei ocupó en esos diálogos, la anfitriona de esta semana Keiko Fujimori (Perú), el chileno José Antonio Kast (Chile), el ecuatoriano Daniel Noboa (Ecuador), el boliviano Rodrigo Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay) y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella observaron con atención el conflicto entre la Argentina y Brasil.

No están dispuestos a embarcarse en los mismos enfrentamientos de Milei.

Sin intervenir de modo directo, y a pesar de pertenecer sin eufemismos a la derecha política, todos y cada uno de ellos intentará preservar su vínculo con Brasil, a la vez el mejor aliado en el continente de la China de Xi Jinping.

El líder chino respaldó a Lula da Silva mientras se sucedían los intercambios agresivos con el Presidente y la administración libertaria, con los comicios presidenciales del 4 de octubre en Brasil como inevitable escenario.

Distintas fuentes diplomáticas regionales consultadas por LA NACION reflejan ese intento de equilibrio de los aliados ideológicos, que modera la ambición libertaria de liderar en breve un continente pro Trump. Un deseo que nadie en el Gobierno oculta, y que quedó más claro que nunca con el abierto apoyo de Milei a la candidatura de Flávio Bolsonaro en la convención del Partido Liberal, cuando tildó de “ladrón” y “presidiario” al presidente brasileño. Allí comenzó el serio entredicho bilateral que terminó con el embajador brasileño Julio Bitelli de nuevo en Brasilia (volvería la semana próxima a Buenos Aires), y al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, dando explicaciones en Cancillería de ese país, días antes de que el propio Lula calificara de “disparate” y “payasada” el apoyo de Milei a Bolsonaro.

A modo de ejemplos, las fuentes recuerdan que, si bien Lula no estuvo en la asunción de Fujimori –acudió, en su nombre, el canciller Mauro Vieira–, Perú y Brasil tienen “un vínculo muy fuerte”, que difícilmente la nueva presidenta se esfuerce por complicar. Del mismo modo, y más allá de la cercanía entre Milei y Kast, evidente durante el paso del presidente chileno por Buenos Aires, el nuevo gobernante dejó claro su pensamiento en la reunión de la CAF, en Panamá, en la que se deshizo en elogios hacia Brasil, y afirmó que “Si a Brasil le va bien, a Chile le va bien”. Conocedores de la política ecuatoriana también describen al presidente Noboa como “un pragmático, con mentalidad empresaria”, que no pondría en riesgo la sintonía de Ecuador con Brasil. Además de visitar a Milei en Buenos Aires, Noboa también se reunió con Lula en agosto del año pasado “sin sesgos ideológicos”, según el mismo declaró luego del encuentro entre ambos.

Aliado y socio de Brasil en los Brics, China también estuvo atento a los escarceos entre Lula y Milei, que incluso acusó a su par brasileño de financiar “un 25 por ciento” de la “campaña anti-argentina” en redes sociales. “No es que Brasil y Argentina se pueden llevar bien. ¡Se tienen que llevar bien!”, dejaron trascender desde la embajada china en Buenos Aires, que encabeza Wang Wei.

En medio de la tensión con Argentina, Xi Jinping habló el lunes por teléfono con Lula da Silva y le expresó “su apoyo a ese país en la defensa de su soberanía e independencia, en su oposición a las injerencias externas y en su contribución al mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales y mundiales”, según la agencia Xinhua. El mismo Lula aludió a la “injerencia” de Milei en el proceso electoral brasileño, dos días después.

En feroz competencia comercial con Estados Unidos, China también cuida su vínculo con otros gobernantes del continente. A Perú, por caso, llegó un enviado de Xi, el ministro Yin Hejun, quien “puso de relieve que China ha sido el mayor socio comercial y el principal mercado de exportación de Perú durante 12 años consecutivos”, según la agencia oficial china, y destacó el megaproyecto chino de puerto en Chancay, que avanza “de modo excepcional”, según destacó.

Mientras el conflicto con Brasil se mantiene en la agenda política, pero apenas se nota en el fluido intercambio comercial entre ambos países, Milei estará en el final de la semana próxima con dos de los aliados regionales con los que compartió la tertulia limeña. Noboa, que llegó al poder hace poco más de un año en Ecuador, dará un paso más en el vínculo bilateral y recibirá a Milei en Quito el jueves para firmar acuerdos comerciales en el sector automotriz, la actualización del tratado de extradición entre ambos países y convenios en materia de energía y ciberdefensa. Al día siguiente, ambos viajarán a Bogotá para la jura de De la Espriella, quien derrotara en la segunda vuelta electoral a Iván Cepeda, delfín del izquierdista Gustavo Petro, uno de los enemigos políticos confesos del presidente libertario.

“El Presidente ha apoyado explícitamente los cambios en la región”, expresó Quirno días atrás, en un resumen de la vocación de liderazgo de la administración libertaria. Todos coinciden en que el resultado de la elección brasileña y –tan o más importante- las elecciones de medio término en Estados Unidos- serán cruciales para el destino del proyecto de liderazgo del Presidente.