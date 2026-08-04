Lula cree que los ataque de Milei le convienen para la campaña y no piensa escalar la crisis diplomática

En Itamaraty hay molestia pero dudan que escale. Tensión en la embajada argentina en Brasilia.

Javier Milei volvió a atacar a Lula. En una entrevista con Luis Majul, el presidente insistíos con sus ataques contra el líder brasileño y lo calificó como un «ladrón y corrupto» que está libre únicamente por un error de procedimiento.

«¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar», insistió.

El libertario aclaró que sus ataques son espontáneos y planteó: «Cuando arranqué esta carrera en el 2021, había un solo país azul y todo era rojo. Lo que pasa es que no se ve en el mapa porque Brasil está rojo. Lo hago porque soy un cruzado de las ideas de la libertad».

Esta vuelta a los ataques Milei realizó durante su participación en el acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro en San Pablo, enciende las alarmas en relación a la profundización de una crisis diplomática que ya es la más grave desde 1983.

Lula dijo que Milei hizo una «payasada», pero descartó romper la relación con Argentina

Hasta el momento, Lula se limitó a responder con ironías y solo fue convocado a consultas el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, que aún se encuentra en Brasilia. Un importante diplomático de Itamaraty dijo a LPO que «aún no está claro si esto va a escalar la crisis porque depende de la decisión de Lula. No lo creo».

Aún no está claro si esto va a escalar la crisis porque depende de la decisión de Lula. No lo creo

Este funcionario de la cancillería de Brasil reconocen que el malestar con el gobierno argentino es «muy grande» pero entienden que escalar la crisis puede ser muy dañino para la relación bilateral. «No queremos afectar a los que de verdad defienden los intereses de Brasil y Argentina. Milei está de paso», señaló.

En paralelo, en la embajada argentina en Brasil reina una tensa calma y no descartan que el gobierno argentino decida convocar al embajador Daniel Raimondi si el gobierno de Lula responda con más contundencia. Si eso ocurre, estaríamos en presencia de un segundo paso de una crisis muy severa. Raimondi fue convocado al semana pasada por el canciller de Lula, Mauro Vieira, como forma de protesta.

Trump y Milei exponen que Flavio no tiene estrategia ni proyecto, necesita que vengan a ayudarlo

De todas formas, la cercanía de la campaña electoral cambia todo. En el entorno de Lula consideran que la actitud de Milei termina favoreciendo su candidatura y por eso el plano del enfrentamiento será político y no diplomático. «Trump y Milei exponen que Flavio no tiene estrategia ni proyecto, necesita que vengan a ayudarlo», afirma un importante integrante de la campaña del Partido de los Trabajadores.

Milei trató a Lula de «ladrón» en un acto con Flavio Bolsonaro y abrió un conflicto diplomático con Brasil

«El discurso de Milei avergonzó hasta a los propios bolsonaristas que fueron al acto», recordó este dirigente político que habla periódicamente con el presidente de Brasil.

En efecto, consideran que los arrebatos del líder libertario potencia la marca «Brasil es de los brasileños» con el que Lula viene confrontando la inherencia de Donald Trump y la imposición de aranceles contra los productos brasileños.