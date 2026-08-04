Alcalde Torres: «Tenemos un respiro económico de aquí hasta diciembre»

El alcalde de Cercado, Johnny Torres, dijo que se incorporaron recursos económicos adicionales en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado proveniente de la subvención a los hidrocarburos.

Según Torres, al no haber la subvención se acumularon Bs 14.000 millones en favor del Estado, de los cuales Bs 2.200 millones pasaron como adicionales en el PGE reformulado para ser transferidos a las Gobernaciones y Gobiernos Municipales del país.

«Entonces tenemos un respiro económico de aquí hasta diciembre porque necesitamos tener dinero disponible en las Alcaldías para atender las múltiples demandas de la población», declaró.

El burgomaestre y presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) mencionó que la Alcaldía de Cercado podrá disponer de Bs 31 millones adicionales hasta finales del presente año.

Asimismo, dijo que las demás Alcaldías del departamento de Tarija, especialmente las más pequeñas, se beneficiaron.

«Por ejemplo, El Puente con Bs 1 millón, Uriondo con Bs 2.4 millones y San Lorenzo con Bs 2.9 millones. Los municipios tendrán esos recursos adicionales a partir de esta semana en el sistema luego de promulgarse la Ley del PGE reformulado», afirmó Torres.

La autoridad edilicia expresó su agradecimiento a los parlamentarios de Tarija y del país para viabilizar la normativa.

Por otro lado, Torres pidió al gobierno central adoptar políticas inmediatas frente a una crisis energética que se viene en el país.

Advirtió que, si no se prioriza, existe el riesgo de importar gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural con precios que podrían incrementarse para el consumidor final.