Ucrania, en busca de erosionar la capacidad económica y militar de Rusia para cambiar el rumbo de la guerra

Ucrania lleva la guerra cada vez más lejos del frente. Enormes columnas de humo vuelven a elevarse sobre territorio ruso buscando objetivos mucho más localizados y que afecten al desarrollo de la guerra para Rusia.

Durante este fin de semana, Kyiv ha reivindicado una nueva oleada de ataques con drones contra objetivos estratégicos en el interior de Rusia a cientos de kilómetros de la frontera entre ambos. Uno de los impactos alcanzó un almacén de Wildberries, la mayor plataforma de comercio electrónico del país conocida como el Amazon ruso. De hecho, desde el 18 de julio, Ucrania asegura haber atacado una docena de instalaciones de Wildberries.

Una ofensiva que también ha alcanzado otros puntos clave. Entre ellos, la base aérea de Engels y un depósito de combustible en la región de Saratov, dos enclaves estratégicos para la economía rusa. «Hoy, la Fuerza Aérea es mucho más que solo una rama del ejército. Es un componente de nuestra defensa que, en muchos sentidos, moldea verdaderamente el curso de esta guerra», explica Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

Kyiv apuesta por los ataques de largo alcance para llevar el conflicto hasta territorio ruso y aumentar la presión sobre el Kremlin. Un cambio que también reconoce Estados Unidos.

«Las dinámicas han cambiado solo un poco en ese conflicto durante los últimos meses. Los ucranianos ahora son capaces de llevar a cabo ataques de largo alcance en lo profundo de Rusia, llevando la guerra al pueblo ruso. Lo que estamos dispuestos a explorar es si esa nueva dinámica ha abierto, de alguna manera, la puerta a algún acuerdo negociado», apunta Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU.

Mientras continúan los combates sobre el terreno, Ucrania busca erosionar la capacidad de Rusia para cambiar el rumbo de la guerra que supera ya los cuatro años.