La tradicional Entrada del Señor Jesús del Gran Poder reunió este sábado no solo a miles de bailarines y devotos, sino también a las principales autoridades del país. En ese escenario, el presidente Rodrigo Paz reivindicó el papel de la cultura para fortalecer la unidad nacional.

«Agradecer al gobernador de La Paz, al gobernador de Santa Cruz, autoridades nacionales, al alcalde de La Paz, a los ministros. La cultura unifica, la cultura sana. Usemos la cultura para sanarnos. A veces todo está muy negativo. Cultura, cultura y positivo, positivo para salir adelante con toda la patria», expresó el mandatario.

Desde el palco oficial, el mandatario agradeció la presencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales, y afirmó que la cultura debe ser un instrumento para fortalecer la convivencia entre los bolivianos.

El presidente también hizo referencia a su reciente visita a San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, donde participó en la firma de un convenio destinado a impulsar el corredor vial internacional San Ignacio–Mato Grosso (Brasil), con el propósito de fortalecer la conectividad entre ambos países. En ese marco, aseguró que un importante grupo de empresarios brasileños manifestó su interés de invertir tanto en el oriente, como en el occidente de Bolivia.

«Ayer estuvimos con el gobernador de Santa Cruz, con un bloque de inversionistas gigantes que quieren venir al oriente y al occidente del país. En San Ignacio de Velasco fue el encuentro empresarial más importante de los últimos treinta y cuarenta años. Ayer había una acumulación de 55.000 mil millones de dólares en empresas que querían invertir en Bolivia. Eso es extraordinario», señaló.

«No es política, es gestionar el país»: Rodrigo Paz impulsa la unidad entre autoridades

Paz sostuvo que el país debe generar condiciones favorables para atraer esas inversiones, mediante un marco normativo adecuado y una gestión coordinada entre los distintos niveles del Estado.

El jefe de Estado agradeció la presencia conjunta de autoridades nacionales y subnacionales durante la festividad. Asimismo, aseguró que esa coordinación representa una nueva forma de administrar el país.

«El encuentro con el gobernador de La Paz ahora, ayer era (con el gobernador de Santa Cruz), el alcalde de La Paz, autoridades, ministros; esa la señal adecuada de un nuevo formato de gestionar, no de política, de gestionar el país», finalizó.