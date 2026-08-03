Lula lanzó su candidatura en Brasil y prometió un fuerte aumento del gasto en defensa

Durante su discurso, el mandatario aseguró que fortalecer la capacidad militar del país será una de sus principales prioridades si consigue la reelección.

Lula, de 80 años, afirmó que Brasil necesita incrementar la inversión en defensa para garantizar su soberanía y evitar cualquier tipo de amenaza externa.

«Quiero estar preparado para que nadie invada este país. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra», expresó el mandatario durante el lanzamiento de su campaña.

El jefe de Estado sostuvo que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas no debe interpretarse como una política belicista, sino como una herramienta para preservar la paz y proteger los intereses nacionales.

En ese sentido, señaló que varias potencias mundiales, como Alemania, Japón y el Reino Unido, vienen reforzando sus industrias militares y consideró que Brasil también debe avanzar en ese camino para no quedar rezagado.

Un escenario político polarizado

La campaña electoral brasileña se desarrolla en un contexto de fuerte polarización política. Lula buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien representa al principal espacio opositor de derecha.

El anuncio de la candidatura también se produce pocos días después de una escalada en las tensiones diplomáticas entre Brasil y Argentina, originadas por declaraciones del presidente argentino Javier Milei contra Lula durante un acto político en São Paulo.

Las elecciones generales de Brasil se celebrarán el 4 de octubre de 2026 y, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos válidos, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre. Además de la Presidencia, los brasileños elegirán gobernadores, legisladores nacionales y autoridades regionales.