Agosto inicia con la cotización del dólar en Bs 12,13, que por primera vez bajó unos centavos

Hay que destacar que este precio se mantendrá desde este sábado, 1 de agosto, al lunes, 3 de agosto.

Entre tanto, se conoce que el precio del dólar en el mercado paralelo para la compra se cotiza en Bs 11,86; mientras que para la venta en Bs 11,91.

El jueves, desde el Gobierno nacional manifestaron que esperan que el precio del dólar se estabilice entre Bs 9,70 y Bs 10,20. La divisa, desde el 29 de junio, se encuentra bajo un esquema «flexible».

«En Bolivia llevamos ya cuatro semanas con el régimen flotante. Hemos tenido una variación que está dentro de lo esperado. En otras economías, cuando esto sucede, cuando se cambia el régimen cambiario, valga la redundancia, pues las variaciones suelen ser mucho más grandes al inicio de la operación del nuevo régimen. En nuestro caso, ha sido paulatino y controlado», explicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.