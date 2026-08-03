Advierten por el impacto de El Niño en América Latina en medio de la crisis de Ormuz

América Latina se prepara para enfrentar un escenario complejo ante la inminente llegada del fenómeno El Niño, en un contexto ya afectado por la crisis en el estrecho de Ormuz, que impacta en el suministro global de insumos esenciales para la producción agropecuaria.

Así lo advirtió Máximo Torero, economista jefe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), quien llamó a actuar con urgencia y anticipación frente a los riesgos combinados. “No perdamos tiempo”, enfatizó al analizar el panorama regional.

El especialista explicó que el conflicto en Ormuz afecta el flujo de recursos fundamentales, como petróleo para maquinaria, gas natural para fertilizantes y otros componentes clave para la agricultura. Este escenario se combina ahora con los efectos de El Niño, que pueden generar tanto exceso de lluvias como sequías, según la región.

“La tierra tiene menos insumos y además enfrentará estrés hídrico o exceso de agua”, señaló Torero, al describir el impacto dual que podría afectar a los sistemas productivos.

El fenómeno tendrá efectos desiguales en la región. Por ejemplo, en Perú se esperan inundaciones en la costa norte y sequía en zonas de altura, mientras que en Chile se proyecta una dinámica similar entre distintas regiones. Esta variabilidad obligará a los gobiernos a diseñar estrategias diferenciadas.

Entre los sectores más expuestos, el economista destacó a los cultivos frutales, particularmente sensibles durante la floración. También advirtió sobre posibles impactos en maíz y trigo, mientras que la soja podría mostrar mayor capacidad de adaptación a condiciones de humedad.

En cuanto a la pesca, especies como el salmón y la anchoveta podrían desplazarse hacia aguas más profundas debido al aumento de la temperatura del mar, lo que afectaría especialmente a la pesca artesanal, que tendría menor acceso a estos recursos.

América Latina se prepara para enfrentar un escenario complejo ante la inminente llegada del fenómeno El Niño, en un contexto ya afectado por la crisis en el estrecho de Ormuz.

América Latina se prepara para enfrentar un escenario complejo ante la inminente llegada del fenómeno El Niño, en un contexto ya afectado por la crisis en el estrecho de Ormuz.

Las proyecciones internacionales refuerzan la preocupación. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos estima una probabilidad del 81% de que se desarrolle un evento de El Niño de gran intensidad entre octubre y diciembre, con efectos que podrían extenderse a los primeros meses de 2027.

Frente a este escenario, desde la FAO insisten en la necesidad de implementar medidas preventivas: invertir en infraestructura para mitigar impactos climáticos, desarrollar semillas más resistentes, ajustar calendarios agrícolas y reforzar los sistemas de protección social en las zonas más vulnerables.

Uno de los puntos críticos es el llamado Corredor Seco centroamericano, considerado entre las regiones más expuestas a déficits de lluvia, donde El Niño podría profundizar la inseguridad alimentaria.

Según el organismo, los efectos del fenómeno podrían traducirse en una menor producción de alimentos, dificultades en el acceso al agua, impactos en la ganadería y la pesca, y un aumento de los daños provocados por eventos climáticos extremos.

En ese contexto, el mensaje es claro: anticiparse será clave para reducir los costos económicos y sociales de un fenómeno que ya muestra señales de intensidad.