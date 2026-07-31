Paz admite que funcionarios del MAS siguen en el Gobierno y apunta a redes ilícitas

“Se ha construido un Estado en función de los ilícitos”, afirmó.

El presidente, Rodrigo Paz, admitió que funcionarios vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) todavía permanecen en la administración pública y sostuvo que la estructura estatal heredada durante los últimos 20 años favoreció la corrupción, el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

La declaración fue realizada durante una entrevista con el programa Otra Noche (ON), conducido por la periodista Sissi Áñez, del grupo EL DEBER. Ante la pregunta directa de si aún existen funcionarios del MAS dentro de su Gobierno, Paz respondió: “Sí, claro”, y explicó que varios retornaron a sus cargos amparados por la legislación laboral.

“Mucha gente que hemos sacado, retorna”, afirmó. Según el mandatario, las normas aprobadas durante los gobiernos del MAS crearon mecanismos de protección que dificultan apartar a servidores vinculados con la anterior estructura política. Planteó, por ello que será necesario modificar leyes y no limitarse a realizar despidos administrativos.

Paz fue más allá de la permanencia de funcionarios. Aseguró que el aparato público fue organizado para sostener a un partido y terminó funcionando a favor de la corrupción, el narcotráfico y las economías ilegales. “Se ha construido un Estado en función de los ilícitos”, afirmó.