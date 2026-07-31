Nueva ronda de guerra en Medio Oriente: Irán destruye tres F-35 de Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este jueves que destruyó tres aviones de combate F-35 de Estados Unidos en un ataque contra una base estadounidense en Jordania, que dejó varios muertos y heridos, en un contexto en el que la guerra, que cursa su quinto mes, escala de nuevo entre todas las partes con un ataque al puerto egipcio y con los bombardeos estadounidenses contra decenas de objetivos en el país persa, lo que ha estado arrastrando a más actores regionales al fango del conflicto. El miércoles, Arabia Saudita se unió a Washington para bombardear posiciones estratégicas en Irak desde las que operan milicias proiraníes; en tanto, los hutíes de Yemen todavía mantienen el bloqueo parcial en el estrecho de Bab el-Mandeb, mientras que Ormuz aún continúa bajo control iraní.

A través de un comunicado oficial, el cuerpo militar de Irán confirmó que combatientes de su Fuerza Aeroespacial atacaron con misiles balísticos la plataforma de despliegue y el hangar de mantenimiento de aviones de combate F-35 estadounidenses en la base aérea de Al-Azraq, en Jordania.

En tanto, las fuerzas estadounidenses bombardearon este jueves un edificio en la isla iraní de Qeshm, matando a una pareja y a su hijo de dos años; también se escucharon explosiones en la isla de Kish, en Bushehr y en cuatro lugares de la provincia de Juzestán.

Mientras tanto, el país persa afirmó que tres miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica murieron en un ataque con misiles estadounidenses en la provincia de Zanjan, e informó que continúan las conversaciones con funcionarios omaníes sobre el estrecho de Ormuz, en medio de la filtración de la agencia Reuters según la cual Omán evalúa imponer, conjuntamente con Teherán, una tasa voluntaria de peaje para las embarcaciones que transiten por allí.

Irán ataca bases, hangares y depositos de combustible de EE. UU. en Jordania, Bahrein y Egipto

La Guardia Revolucionaria iraní dijo este jueves que atacó tres aviones de combate F-35 en la base aérea estadounidense de Al-Azraq, en Jordania, y precisó que su ofensiva fue en represalia por un ataque previo contra dos viviendas en la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave por donde fluye el comercio internacional y una gran parte de los hidrocarburos del mundo, y que se halla en medio de una pulseada de poder entre Washington y Teherán, desde que Trump desató el conflicto el 28 de febrero, junto con su socio israelí, bajo el supuesto objetivo de desmantelar el programa nuclear persa, que enriquecía uranio a niveles cercanos a los de uso militar.

En la misma jornada de este jueves, el Ejército de Jordania comunicó que había interceptado y derribado cinco misiles balísticos lanzados por los proxies de Teherán en la región, pero ni Teherán ni Hezbolá, hasta el momento, han confirmado su responsabilidad en el ataque. De igual forma, la Guardia Revolucionaria iraní, según un comunicado del organismo citado por la agencia IRNA, informó que este jueves llevó a cabo un ataque contra la base estadounidense Ali Al Salem ubicada en Kuwait. Agregó que el ataque «incendió y destruyó» dos hangares de drones y un depósito de combustible para aeronaves. En horas previas, un puerto de Egipto resultó envuelto en llamas después de que un buque tanque de almacenamiento flotante de propiedad estadounidense fuese alcanzado por un dron, según informó la empresa británica de seguridad marítima Ambrey.

El ataque a esta terminal de gas licuado del Ejército estadounidense en el puerto egipcio de Damiata se produjo durante las operaciones de descarga. Al respecto, el Gobierno de Egipto confirmó el incendio registrado, dijo que ocurrió en dos buques, incluido un metanero estadounidense, en el puerto mediterráneo de Damiata, y que fue causado por el impacto de un dron. «Tras controlar el incendio que afectó a dos buques en el puerto de Damieta el 29 de julio de 2026, y una vez que las autoridades competentes llevaron a cabo las investigaciones preliminares sobre el suceso, se determinó que este fue provocado por un dron», reza el comunicado gubernamental. Un día antes, el martes, se reanudaron las hostilidades entre Estados Unidos e Irán tras una pausa momentánea de cuatro días en el fuego cruzado, y el miércoles, el Comando Central de EE. UU. y fuerzas militares de Arabia Saudita bombardearon varios objetivos en Irak vinculados a las milicias iraníes después de un “ataque sorpresa” de Teherán y sus proxies contra posiciones estadounidenses en la región, lo que demuestra la vigencia del conflicto y el arrastre regional a cinco meses de su estallido, además del evidente fracaso del memorando de entendimiento firmado en Versalles el pasado 17 de junio. El Ministerio de Defensa saudí declaró en un comunicado que los ataques fueron «en respuesta a los recientes ataques con drones» y que las defensas aéreas saudíes habían «interceptado y destruido varios drones que intentaron atacar instalaciones petroleras en las regiones de la Provincia Oriental y Riad… lanzados desde territorio iraquí y llevados a cabo por milicias terroristas alineadas con Irán». El Reino de Arabia Saudita subraya que no busca una escalada, pero que responderá a cualquier agresión que sufra