Más de un mes después del doble terremoto, Venezuela inició la demolición de edificios inestables en La Guaira

Este video documenta una demolición controlada en La Guaira, Venezuela. Una torre residencial de 12 pisos, afectada por los dobles terremotos del 24 de junio, es reducida a escombros. La estructura, que presentaba un colapso parcial y una inclinación peligrosa, fue demolida como medida de seguridad.

Más de un mes después del doble terremoto que devastó el estado venezolano de La Guaira, una torre residencial de 12 pisos fue reducida a escombros mediante una demolición controlada, en la primera operación de este tipo sobre edificios considerados inestables tras los sismos del 24 de junio.

La estructura, que había sufrido un colapso parcial y presentaba una inclinación peligrosa hacia una zona vial, fue rodeada por equipos de seguridad antes de la detonación. La intervención busca eliminar riesgos para las personas que viven o circulan cerca de los inmuebles afectados, mientras continúan las labores de recuperación en una de las zonas más golpeadas por la emergencia.

El derribo generó una fuerte explosión que fue escuchada por habitantes cercanos. Yenith Salcedo, una residente de 66 años, relató que recibió una advertencia a través de un mensaje comunitario antes de la operación y decidió salir de su vivienda ante la posibilidad de nuevos movimientos o detonaciones.

Una demolición genera una nube de polvo densa entre edificios altos. Hay postes de luz, cables eléctricos, árboles y vehículos en primer plano

Una explosión controlada genera una densa nube de polvo durante la demolición de un edificio inestable en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos.

“Sentí horrible cuando escuché la explosión”, contó la mujer. “Agarré mi bolso para poder salir de aquí, hacia la playa, y esperar por si había otra explosión”.

La demolición ocurrió en medio de una situación todavía marcada por la incertidumbre para decenas de familias que permanecen cerca de los edificios destruidos esperando información sobre sus seres queridos. Equipos de rescate y allegados continúan revisando zonas de escombros en busca de personas desaparecidas.

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, había señalado previamente que las estructuras no serían demolidas mientras existieran posibilidades de encontrar víctimas o realizar rescates.“No se va a demoler ninguna estructura mientras haya víctimas por encontrar o personas por recuperar”, afirmó.

Según los balances oficiales, los terremotos del 24 de junio provocaron más de 5.500 fallecidos, cerca de 17.000 heridos y dejaron cientos de construcciones con daños. En La Guaira, la región más afectada, fueron reportados 190 edificios colapsados y otros 856 con afectaciones de distinta gravedad.

Edificios con daños visibles, una gran nube de polvo, árboles verdes, postes y cables eléctricos, varios camiones cisterna y personas en un área urbana

Edificios inestables son demolidos en La Guaira, Venezuela, un mes después del doble terremoto, mientras una densa nube de polvo cubre el área urbana y vehículos.

Familias esperan recuperar a sus seres queridos

En sectores como Caraballeda, donde varios edificios quedaron destruidos, familiares de víctimas permanecen instalados en campamentos improvisados cerca de las zonas de búsqueda. Para muchos, la recuperación de los cuerpos es un paso necesario para iniciar el proceso de duelo.

Juan Sánchez, de 42 años, logró encontrar el cuerpo de su madre, pero continúa esperando la recuperación del de su sobrino entre los restos de un edificio residencial.

“Estamos enfocados en conseguir a nuestros familiares para darles cristiana sepultura y que descansen en un sitio digno”, explicó.

Sánchez aseguró que permanecer cerca de los escombros dificulta procesar la tragedia.

“Para poder procesarlo tenemos que enfrentar esta realidad primero, y para enfrentarla hay que salir de ella; mientras estemos acá no podemos”, señaló.

Una situación similar atraviesa Alejandra Padrón, de 39 años, quien permanece cerca de un edificio donde cree que quedó atrapado su tío. La mujer afirmó que seguirá en el lugar hasta obtener respuestas.

“Él sabe que yo no lo he dejado solo y que no voy a regresar a mi casa sin llevármelo”, expresó.

El impacto psicológico de una tragedia sin cierre

Especialistas advierten que la espera prolongada para recuperar los cuerpos puede retrasar el proceso de duelo de los familiares. Clara Astorga, presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela, explicó que la entrega de los restos permite iniciar una etapa de despedida y aceptación.

Equipos humanitarios que trabajan en la zona también brindan apoyo emocional a los afectados. Guy Shrayer, responsable de una misión internacional de asistencia, afirmó que muchas personas siguen atrapadas en el momento traumático porque aún esperan encontrar a sus familiares.