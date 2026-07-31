Lula cruzó a Milei por sus «payasadas» en Brasil: “Nadie de afuera va a interferir en las elecciones”

La distancia ideológica entre el presidente de Brasil y el mandatario argentino condiciona el vínculo entre los principales socios del Mercosur | Collage

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió por primera vez de manera directa a los dichos de Javier Milei durante su visita a San Pablo y aseguró que nadie extranjero podrá intervenir en las próximas elecciones brasileñas.

“Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina”, dijo Lula durante un acto en Brasilia, en el que oficializó su candidatura presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT). El mandatario brasileño evitó profundizar en las críticas personales y remarcó que su relación con Argentina debe mantenerse dentro del marco institucional.

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“Mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino, así que no voy a estar intercambiando cosas con esa cosa”, afirmó Lula.

Luego agregó: “Mientras yo sea presidente, mientras yo esté vivo, nadie de afuera va a meterse en las elecciones brasileñas”.

El origen del conflicto entre Milei y Lula

La tensión entre ambos gobiernos comenzó el último fin de semana, cuando Milei participó como invitado en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) en San Pablo y respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante su discurso, el mandatario argentino criticó duramente a Lula y lo llamó “ladrón” y “presidiario”. Además, cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal brasileño Alexandre de Moraes, a quien calificó como “basura calva”.

Javier Milei y Flavio Bolsonaro.

Las declaraciones generaron una reacción inmediata de la diplomacia brasileña. Itamaraty convocó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para pedir explicaciones y llamó a consultas a su representante en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Días después, Milei volvió a cuestionar al gobierno brasileño al afirmar que Brasil había participado en una supuesta campaña “antiargentina” en redes sociales durante el Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos. El canciller brasileño, Mauro Vieira, calificó esos dichos como una “provocación sin precedentes”.

Lula pasó de la ironía a la respuesta política

La primera reacción pública del presidente brasileño había sido más distante. Ante una consulta periodística sobre Milei, Lula había respondido con ironía: “¿Quién es ese tipo?”.

Esta vez, en cambio, eligió responder desde un acto político de su propio espacio y planteó que defenderá la soberanía electoral de Brasil. También habló sobre su estrategia frente a dirigentes como Milei y Donald Trump, y sostuvo que buscará dar una “guerra narrativa” basada en quién dice la verdad y quién miente.

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A pesar de la escalada de declaraciones, en los últimos días hubo señales de acercamiento entre ambos países. Lula autorizó el regreso del embajador brasileño en Argentina, Julio Bitelli, aunque todavía no definieron la fecha exacta de su retorno.

Desde Itamaraty señalaron que la decisión responde a la importancia estratégica de la relación bilateral y a la intención de preservar los vínculos entre ambos Estados. Sin embargo, remarcaron que las críticas de Milei fueron consideradas “inadmisibles”.

Del lado argentino, el canciller Pablo Quirno descartó una ruptura diplomática y aseguró que “no hay ninguna chance” de que las relaciones entre ambos países se corten.

“Esperamos que Bitelli retorne al país lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral”, afirmó el funcionario.

Una relación marcada por diferencias políticas

La disputa entre Milei y Lula tiene antecedentes desde la campaña presidencial argentina de 2023, cuando el mandatario brasileño expresó su apoyo a Sergio Massa frente al líder libertario.

Aunque las diferencias ideológicas entre ambos presidentes continúan, los dos gobiernos buscan evitar que la tensión política afecte la relación entre Argentina y Brasil, dos socios clave en la región.