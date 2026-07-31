Impactantes: miles de migrantes desbordan Ceuta y España acuerda devoluciones

Las imágenes recorrieron España en cuestión de minutos: cientos de personas entrando a Ceuta casi al mismo tiempo, algunas a nado y otras bordeando el espigón del Tarajal, mientras los agentes intentaban contenerlas con escudos y cordones que terminaron desbordados. En varios puntos, los grupos consiguieron superar el dispositivo y se dispersaron a la carrera por la ciudad autónoma.

La presión venía creciendo desde hacía días, pero este jueves alcanzó una dimensión diferente. Entre 1.500 y 2.000 migrantes llegaron desde Marruecos durante los últimos diez días y, en las horas más críticas, la combinación de entradas por mar y por tierra superó la capacidad de respuesta en la frontera. Los sindicatos policiales denunciaron falta de personal y recursos, mientras los centros de acogida y los servicios sanitarios quedaron bajo una tensión cada vez mayor.

El Gobierno español acordó con Marruecos reforzar la vigilancia y acelerar la devolución de quienes ingresaron de manera irregular, aunque el operativo quedó condicionado por una reciente sentencia del Tribunal Supremo. El fallo impide aplicar rechazos inmediatos a quienes llegan nadando y obliga a tramitar cada caso con asistencia jurídica y posibilidad de solicitar protección internacional, una diferencia legal que las redes de tráfico de personas habrían utilizado para impulsar nuevas salidas hacia Ceuta.

La entrada más numerosa se produjo este jueves 30 de julio, primero durante la madrugada y después con una aceleración brusca a lo largo de la mañana. Todavía no existe una cifra oficial definitiva de la jornada ni del ingreso masivo captado en los videos, pero Europa Press confirmó la llegada de más de 100 menores y cientos de adultos. Desde la tarde del miércoles ya habían cruzado unos 130 menores, mientras Salvamento Marítimo y Cruz Roja rescataron durante la noche previa a otras 99 personas que intentaban alcanzar Ceuta por el mar.

Fue el movimiento de este jueves el que transformó el goteo de los días anteriores en una entrada simultánea. Centenares de jóvenes comenzaron a avanzar casi al mismo tiempo desde el lado marroquí con la intención de acceder al territorio español. Algunos se lanzaron al agua, otros caminaron por las rocas y bordearon el espigón del Tarajal, la estructura que prolonga la frontera terrestre hacia el mar. La combinación de ambas vías obligó a los agentes a repartirse entre los rescates y la contención, mientras una multitud continuaba esperando en Castillejos para aprovechar cualquier apertura del dispositivo.

La frontera está separada por vallas y controles terrestres, pero el espigón no convierte el paso marítimo en una barrera completamente infranqueable. Cuando muchas personas intentan rodearlo de manera simultánea, especialmente a nado o caminando entre las rocas, el operativo requiere patrullas marítimas, equipos de rescate y agentes desplegados en tierra. Este jueves, la presión superó esa capacidad y varios grupos lograron romper también el cordón levantado del lado español antes de dispersarse hacia el interior de Ceuta. Parte de esa concentración habría sido coordinada mediante teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería. El Mundo recogió el testimonio de un militar que aseguró haber visto cómo algunos recién llegados encendían sus celulares, protegidos durante el cruce, y avisaban a otras personas con una indicación directa: “Venid”. El País también informó que existen grupos digitales utilizados para compartir horarios y señalar los sectores con menor vigilancia, un mecanismo que habría permitido concentrar los intentos en momentos determinados y saturar los controles disponibles. A esa organización se suma el denominado «efecto llamada» supuestamente provocado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo. El fallo impide devolver inmediatamente a Marruecos a quienes son interceptados cuando intentan ingresar a nado y obliga a aplicarles el procedimiento ordinario, con asistencia jurídica y posibilidad de solicitar protección internacional. Las autoridades españolas sostienen que las redes de tráfico difundieron esa resolución como una oportunidad para cruzar, aunque no está demostrado que todas las personas que llegaron conocieran realmente su alcance legal.

Ceuta devuelve la inmigración al centro de la batalla política

Pedro Sánchez reaccionó al desborde asegurando que el Gobierno está “volcado” en ofrecer una respuesta inmediata y que ya moviliza recursos junto con las autoridades marroquíes e internacionales. El presidente también habló con Juan Jesús Vivas, jefe del Ejecutivo ceutí, y prometió aplicar las medidas necesarias para recuperar la normalidad “con responsabilidad y cooperación”. La Moncloa intenta transmitir así una imagen de control después de una jornada marcada por videos que mostraron exactamente lo contrario. España y Marruecos acordaron agilizar los procedimientos para devolver a quienes ingresaron irregularmente, mientras Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, prepara su visita a Ceuta. El Gobierno, sin embargo, rechazó declarar la emergencia nacional solicitada por Vivas porque la normativa de protección civil no contempla los movimientos migratorios dentro de ese mecanismo excepcional. El episodio también abrió una oportunidad inmediata para la oposición. Alberto Núñez Feijóo acusó al Ejecutivo de “dejación de funciones”, reclamó recuperar el control fronterizo y reivindicó la propuesta del Partido Popular para facilitar el rechazo de quienes sean detectados durante un intento de entrada. Vox fue todavía más lejos: pidió cerrar la frontera, desplegar a las Fuerzas Armadas y Santiago Abascal calificó lo ocurrido como una “invasión” de la que responsabilizó directamente a Sánchez.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.

La irrupción simultánea de cientos de personas vuelve a colocar además la inmigración y la reciente regularización extraordinaria en el centro de la agenda política. Se trata de cuestiones diferentes: una afecta a personas que ya residían en España y cumplían determinados requisitos, mientras la otra involucra ingresos irregulares por una frontera exterior. Sin embargo, Vox ya vinculó ambos procesos al asegurar que la regularización multiplicó el denominado “efecto llamada”, y el PP lleva meses utilizando esa medida para endurecer su discurso contra la política migratoria del Gobierno. Ceuta obliga así a Sánchez a responder en dos frentes. En el terreno operativo deberá recuperar el control sin vulnerar las garantías establecidas por el Tribunal Supremo; en el político, tendrá que evitar que las imágenes del Tarajal permitan al Partido Popular y Vox instalar que la regularización de quienes ya vivían en España y el desborde fronterizo forman parte de un mismo problema.