Guerra sin fin en Ucrania, Polonia acusa a Rusia de dispararle y riesgo nuclear en Zaporiyia

En un contexto en el que el frente ruso lanza un nuevo ataque de envergadura contra varias ciudades ucranianas, mientras Ucrania ataca las refinerías de petróleo del Kremlin y el territorio continental ruso con armas suministradas por la OTAN, Polonia acusa este jueves a Rusia de dispararle a propósito y denuncia que un misil ruso ha impactado en jurisdicción polaca, lo que ha resultado en que Varsovia y la Alianza Atlántica movilicen más aviones militares para reforzar el patrullaje de los cielos europeos a más de cuatro años de iniciada la guerra rusa-ucraniana.

De acuerdo con Varsovia, un misil impactó y explotó en la madrugada de este jueves en territorio polaco, a unos 90 kilómetros de la frontera con Ucrania, dejando un enorme cráter en medio de un campo abierto, en el mismo momento en el que Rusia estaba llevando a cabo ataques masivos y simultáneos de largo alcance en toda Ucrania, que mataron a al menos ocho personas y dejaron veinticinco heridos.

No obstante, Tusk dijo, más tarde, en un diálogo que mantuvo con la agencia Reuters, que no había razones para pensar que Polonia fuera el objetivo previsto, dando a entender que podría haberse tratado de un error de cálculo de Moscú.

Sin embargo, ante esta violación al espacio aéreo polaco, se desplegaron dos aviones de combate de la OTAN, un avión de reabastecimiento en vuelo de la OTAN, un avión polaco de alerta temprana y un helicóptero polaco, según indicó a la CNN un portavoz de la Alianza Atlántica, en medio de un trasfondo regional en el que los ánimos están caldeados debido a que Moscú denuncia que Europa suministra armas de largo alcance, apoya logísitcamente al frente ucraniano y permite que drones de ellos surquen los cielos para atacar territorio continental ruso. La OTAN “seguirá tomando todas las medidas necesarias para defender el territorio de la alianza”, dijo en un comunicado enviado a CNN el comandante supremo aliado en Europa, el general Alexus G. Grynkewich. El problema es que un ataque ruso intencional dentro de jurisdicción de un miembro de la OTAN supondría una escalada vertiginosa, más allá de Ucrania y el territorio en disputa con Rusia, ya que el artículo 5 de la Alianza Atlántica establece la defensa colectiva si uno de los miembros es atacado, considerándose un “ataque contra todos” los miembros del bloque. Tras el impacto del misil, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversó con el jefe de Estado polaco y aseguró que «este incidente es otro acto temerario de Rusia y una peligrosa consecuencia de su guerra contra Ucrania». En un mensaje en sus redes sociales, Rutte confirmó que tras detectar la presencia del misil, la OTAN y Polonia activaron sus defensas aéreas y terrestres.

Continuaremos reforzando nuestra preparación para defendernos de cualquier amenaza, incluidos los ataques con misiles

Fuego intenso entre Rusia y Ucrania en una guerra sin final ni tregua

Rusia lanzó 74 misiles y 284 drones en Ucrania durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, impactando contra la industria militar, las telecomunicaciones y los centros logísticos de las ciudades de Kiev y Leópolis, así como otras regiones ucranianas, lo que dejó un balance fatal de 8 muertos y 25 heridos. «Esta noche, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento aéreo, terrestre y marítimo, así como drones, contra empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos en las ciudades de Kiev, Leópolis y las regiones de Ivano-Frankivsk, Rivne y Dnipropetrovsk», reza el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de Rusia, publicado en la red de mensajería rusa MAX. Además, las fuerzas rusas atacaron «buques de carga en el puerto Yuzni y en alta mar, que transportaban cargas militares».