Gobierno prevé que el dólar flexible baje y se estabilice entre Bs 9,70 y Bs 10,20

El Gobierno boliviano espera que el precio del dólar se estabilice entre 9,70 y 10.20 bolivianos, según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. La divisa, desde el 29 de junio, se encuentra bajo un esquema «flexible». De cotizarse en 6,96 bolivianos durante años, pasó a 9,73 bolivianos y este jueves 30 de julio, el tipo de cambio oficial está en 11,89 bolivianos.

«En Bolivia llevamos ya cuatro semanas con el régimen flotante. Hemos tenido una variación de cerca del 20%, está dentro de lo esperado en otras economías cuando esto sucede, cuando se cambia el régimen cambiario, valga la redundancia, pues las variaciones suelen ser mucho más grandes al inicio de la operación del nuevo régimen. En nuestro caso, ha sido paulativo y controlado», explicó el ministro en una entrevista en el programa Influyentes, de EL DEBER.

Según Espinoza, durante la jornada del miércoles, 29 de julio, el mercado mostró señales de estabilización, ya que las cotizaciones registradas por la tarde fueron inferiores a las observadas durante la mañana. A su juicio, esto responde a los anuncios económicos realizados por el Gobierno, entre ellos, el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 en el Senado.

«Llegamos al Gobierno con un dólar a 14 bolivianos. El 8 de noviembre estábamos con el dólar a 14 bolivianos. La economía, por lo menos, por cómo está organizada hoy: la tecnología de los importadores, la tecnología de los exportadores, las formas de producción, los costos que enfrentan y obviamente los precios que reciben por sus productos (…) No es un escenario normal porque estamos haciendo esta transición al régimen cambiario nuevo», indicó.

El ministro sostuvo que Bolivia registra una variación cercana al 20% desde la implementación del régimen flotante, un comportamiento que calificó como «relativamente controlado» en comparación con otros países que atravesaron procesos similares.

Asimismo, consideró que en los próximos días y semanas el mercado cambiario tenderá a ordenarse por la normalización del comercio exterior, luego de más de 50 días de bloqueos que afectaron las exportaciones e importaciones.