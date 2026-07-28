Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú como la primera mujer en la historia del país

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) asumirá el cargo de presidenta de Perú el martes 28 de julio, marcando el regreso del fujimorismo al gobierno tras 26 años. Este evento es histórico, ya que la candidata se convierte en la primera mujer en ocupar la Jefatura de Estado del país andino, tras ganar el balotaje del 7 de junio con una diferencia de casi 50.000 votos frente al candidato de la izquierda, Roberto Sánchez.

La ceremonia de jura se realizará en el hemiciclo del Congreso bicameral, y se espera la asistencia de diversos jefes de Estado de la región, entre los que se encuentran el rey de España, Felipe VI; los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), así como José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Fujimori, quien tiene 51 años, dará su primer mensaje a la Nación a las 12:30 p.m., con una duración estimada de entre 45 minutos y una hora, en el que se anticipa que realizará al menos seis anuncios específicos sobre seguridad ciudadana y reactivación económica.

El 27 de julio, Fujimori anunció que Luis Galarreta será el nuevo presidente del Consejo de Ministros de su administración. «El señor Galarreta contará con mi respaldo, con mi confianza, pero también con mi exigencia», declaró Fujimori, según el diario La República y la Agencia Noticias Argentinas.

Galarreta también expresó que el nuevo Gobierno se enfocará en mostrar resultados durante sus primeros 100 días, priorizando la lucha contra la inseguridad y abordando el fenómeno de El Niño. Además, se han realizado reuniones entre el equipo de transición y los futuros titulares de los ministerios del Interior, Defensa, Economía, Transportes y Vivienda para definir las primeras acciones a implementar.

Fujimori también confirmó que Elmer Cuba estará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, y que Carlos Espá dirigirá el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se prevé que durante la presentación del gabinete completo, Keiko Fujimori detalle las prioridades para cada sector y los principales lineamientos que regirán su gestión a partir del 28 de julio.

La llegada de una numerosa delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por Landau, quien arribó a Lima el domingo por la tarde, refleja la importancia que la Administración Trump otorga al futuro gobierno de Fujimori.