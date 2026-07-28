Irán afirma que controla el estrecho Ormuz y desafía la tregua impulsada por Trump

Mientras dure la pausa norteamericana; fuentes regionales dijeron que avanzan las negociaciones

Irán afirmó el lunes que aún mantiene el control del estrecho de Ormuz y que no busca reanudar las conversaciones de paz con Estados Unidos, después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, pusiera fin a una campaña de bombardeos de dos semanas que, según le informaron sus principales asesores militares, ya había cumplido su objetivo.

Tras 13 noches consecutivas de bombardeos cada vez más intensos, que llevaron a Teherán a atacar bases estadounidenses en respuesta, Trump suspendió la campaña durante el fin de semana. Irán afirmó que también interrumpiría sus propios ataques mientras dure la pausa estadounidense.

El final de la campaña de bombardeos estadounidenses hizo que los precios del petróleo se desplomaran, ante la expectativa de que los suministros globales interrumpidos puedan volver a circular. El crudo Brent, que la semana pasada había superado brevemente los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo, cayó más de un 8% hacia media mañana del lunes, hasta situarse apenas por debajo de los 89 dólares.

Sin embargo, algunas señales del lunes sugirieron que Teherán podría estar poniendo a prueba el nuevo alto el fuego de facto.

Jordania informó que había derribado dos drones, mientras que fuentes de seguridad iraquíes dijeron que drones habían atacado una base de combatientes de la oposición kurda iraní en el norte de Irak. No se reportaron víctimas en ninguno de los dos incidentes.

La decisión de Trump de suspender la campaña respondió a la recomendación de sus asesores militares, que consideraban que los bombardeos, cuyo objetivo era quebrar el control de Irán sobre el estrecho, habían llegado al límite de lo que podían conseguir, según un funcionario estadounidense y varios medios de ese país.

El funcionario estadounidense dijo a Reuters que los comandantes militares habían informado al presidente que se estaban quedando sin objetivos para atacar. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, había expresado su preocupación por el agotamiento de las municiones de defensa aérea, según el funcionario.

A pesar de la actitud desafiante del régimen islámico, dos funcionarios regionales aseguraron a AP que los mediadores han logrado avances en los esfuerzos para que Washington y Teherán retomen las negociaciones y eviten una guerra abierta en Medio Oriente.

Ambas fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que mediadores liderados por Qatar y Pakistán estaban trabajando para acercar las posiciones de las partes y retomar el acuerdo de alto el fuego provisional que había quedado anulado en la práctica por los recientes intercambios de ataques.

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo el domingo que Trump había suspendido la campaña para dar lugar a las negociaciones. El presidente norteamericano, el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios estadounidenses habían afirmado que Irán estaba “rogando por un acuerdo”.

Pero el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo el lunes en una conferencia de prensa televisada que Irán no había pedido reanudar las conversaciones de paz con Estados Unidos.

Los dos países continuaban intercambiando mensajes a través de mediadores e Irán no había abandonado la vía diplomática, pero “los informes sobre que Irán solicitó negociaciones con Estados Unidos son inventados”, afirmó Baghaei.

“Eso no está en nuestro ADN”, aseguró.

Teherán también dejó en claro que aún mantiene el control de la vía navegable más importante del mundo para los mercados energéticos.

El estrecho cerrado por el régimen

Varios medios estatales iraníes citaron a una “fuente informada” que afirmó que Irán había hecho regresar el lunes por la mañana a seis “barcos infractores” que habían intentado atravesar el estrecho sin su autorización. Según la fuente, una de las embarcaciones había sufrido “un accidente”.

“Como se anunció previamente, la ruta de navegación en el estrecho de Ormuz es la ruta establecida por Irán, mientras que las otras rutas están contaminadas y no tienen salida”, citaron los medios estatales iraníes a la fuente.

Trump lanzó su renovada campaña de bombardeos para castigar a Irán después de que Teherán atacara a barcos que utilizaban una ruta a través del estrecho promovida por Estados Unidos, que había instado a las embarcaciones a navegar cerca de la costa de Omán.

Irán afirma que los barcos solo pueden atravesar un canal que discurre más cerca de su propia costa, que está bajo su control y por el cual pretende cobrar tarifas de tránsito.

Las dos semanas de renovados bombardeos estadounidenses dejaron decenas de muertos en Irán y destruyeron puentes y túneles en el sur del país, además de objetivos militares. Cuatro militares estadounidenses murieron por los ataques de represalia de Irán contra bases de Estados Unidos en países árabes vecinos. Irán también atacó infraestructura civil en países del Golfo, en lo que describió como una represalia por los ataques estadounidenses contra objetivos civiles.