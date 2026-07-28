En medio de la tensión diplomática entre Argentina y Brasil, China salió a respaldar a Lula da Silva

El gesto refuerza la estrecha alianza estratégica entre las dos principales economías del bloque BRICS en un contexto de creciente tensión diplomática con Argentina por los ataques de Javier Milei, sumado al roce con Estados Unidos.

Según informó la agencia oficial china Xinhua, Xi sostuvo que China apoya a Brasil en la defensa de su soberanía, su independencia y su derecho a resolver sus asuntos internos sin interferencias externas. El mandatario también destacó la importancia de fortalecer la cooperación bilateral y preservar el multilateralismo frente a un escenario internacional cada vez más complejo.

Por su parte, Lula agradeció el respaldo de Pekín y coincidió en la necesidad de defender el derecho internacional y el respeto entre los Estados. Ambos líderes reafirmaron además su compromiso de profundizar la relación estratégica entre Brasil y China, dos socios comerciales clave que en los últimos años ampliaron su cooperación en áreas como infraestructura, energía, tecnología e inversiones.

La conversación se produjo mientras Brasil atraviesa un momento de fuerte tensión diplomática con Estados Unidos y otros actores internacionales. En ese escenario, el respaldo explícito de Xi fortalece la posición de Lula y vuelve a mostrar el interés de China por consolidar su influencia en América Latina, una región que considera estratégica tanto desde el punto de vista económico como geopolítico.

La tensión diplomática entre la Argentina y Brasil sumó un nuevo episodio este lunes, luego de que el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, calificara de «payaso» al presidente Javier Milei en respuesta a las críticas que el mandatario libertario lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en San Pablo.

Durigan cuestionó los dichos de Milei y aprovechó para comparar la situación económica de ambos países. «El payaso que es presidente de la Argentina vino ayer a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica», afirmó en una entrevista con Rádio Jornal, según reprodujo el diario O Globo.

El funcionario también reconoció que Brasil enfrenta dificultades económicas, aunque sostuvo que el panorama es diferente al argentino. «No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta», señaló.

El gobierno de Brasil convocó este domingo al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para que brinde explicaciones tras las declaraciones consideradas ofensivas del presidente argentino Javier Milei hacia el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades. La medida fue notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Mauro Viera en medio del malestar que generaron los dichos del libertario.

“No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el Pueblo brasileño”, argumentaron a través de la nota a la prensa que difundió la administración de Lula da Silva este domingo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, encabezado por Mauro Vieira, transmitió este domingo una enérgica protesta al embajador de la República Argentina ante lo que calificó como “improperios emitidos por el presidente Javier Milei durante su visita privada a San Pablo”. Según el comunicado oficial, el gobierno brasileño reclamó explicaciones al diplomático argentino por el comportamiento del mandatario en territorio nacional. Como parte de las medidas, —dijo— Brasil decidió llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. La decisión fue adoptada también por instrucción de Mauro Vieira y comunicada públicamente este domingo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli se refirió al cruce diplomático con Brasil producto de los dichos del presidente Javier Milei, quien afirmó que hay una campaña antiargentina que fue financiada por el mandatario brasileño Lula Da Silva.

En diálogo con Luis Majul por LN+, el ministro coordinador habló sobre la denuncia que presentó este domingo el mandatario argentino y afirmó: “El presidente siempre dice hay un sector del mundo que quiere tener oprimidos a los ciudadanos. Y lo que el presidente plantea es la libertad. Lo que plantea es el desarrollo y crecimiento. ¿Qué está pasando? Hay un gigante dormido que se está despertando“.