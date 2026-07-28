El dólar flexible cumple casi un mes: la cotización oficial subió de Bs 9,73 a Bs 11,37

A las 20:00 de cada día, la entidad pública actualiza el tipo de cambio del denominado dólar flexible a través de su página web oficial, mecanismo que entró en vigencia el pasado 29 de junio.

El mercado paralelo continúa registrando una cotización superior. Según el portal dolarboliviahoy.com, este lunes el dólar se cotiza en Bs 11,62 para la compra y Bs 11,56 para la venta. Aunque la brecha entre ambos mercados se ha reducido respecto a semanas anteriores, la población mantiene la preocupación por la evolución del tipo de cambio y su impacto en el costo de vida y en los precios de productos importados.

La implementación del esquema de dólar flexible está a punto de cumplir un mes. Durante este periodo, el tipo de cambio oficial ha experimentado una escalada progresiva que comenzó en Bs 9,73 y actualmente alcanzó los Bs 11,37.

En ese contexto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Gobierno prevé que el tipo de cambio se estabilice en torno a los Bs 10 en las próximas semanas, como resultado de las medidas económicas adoptadas para normalizar el mercado cambiario.

No obstante, diversos sectores productivos sostienen que el nuevo esquema cambiario ha incrementado los costos de producción y profundizado la crisis económica. Uno de ellos es la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), que se declaró en estado de emergencia al considerar que el encarecimiento del dólar continúa afectando a las unidades productivas, especialmente por el aumento en el precio de insumos, materias primas y bienes importados.