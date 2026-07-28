Alcalde tarijeño advierte sobre el cierre de 100 Alcaldías si no hay el «oxígeno» económico del gobierno

El alcalde de Cercado y presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Johnny Torres, advirtió que al menos 100 Alcaldías del país podrían cerrar sus puertas si el gobierno central no ayuda con un «oxígeno» económico.

Según Torres, la situación financiera de las entidades municipales, principalmente las más pequeñas, está en extremo grave por falta de ingresos para cubrir el funcionamiento y la inversión pública.

«Las Alcaldías grandes van a lograr sobrevivir de manera muy difícilmente, en comparación a las pequeñas que están en condición gravísima», afirmó.

El burgomaestre declaró que en la reunión con el presidente Rodrigo Paz el 5 de agosto, en Sucre, volverá a plantear la devolución del 12% de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) confiscado para el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.

A su criterio, con la restitución de esos recursos económicos se podrá llegar de aquí hasta diciembre con relativa tranquilidad en las Alcaldías.

«Ya lo hemos planteado anteriormente la devolución inmediata a la espera que se concrete la redistribución del 50/50. Si no fuera así se van a cerrar por lo menos 100 Alcaldías del país», reiteró.

El alcalde Torres aseveró que la otra alternativa es que el gobierno se haga cargo de sus competencias y sus obligaciones dejando a los Gobiernos Municipales que asuman lo que les corresponde.

Bolivia tiene 340 municipios, de los cuales 250 enfrentan una severa inviabilidad financiera debido a la falta de liquidez en sus propios ingresos.