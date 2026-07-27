La delegación china refutó la falsa retórica de Japón sobre el estrecho de Taiwán, el Mar Meridional de China y la supuesta “amenaza” que representaría Pekín durante el Foro Regional de la ASEAN y la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Cumbre de Asia Oriental, celebrados en Manila, Filipinas.

Sobre la cuestión de Taiwán, China recordó que se trata de un asunto interno chino. “China jamás permitirá que las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán se separe, bajo ningún concepto ni por ningún medio. Cuanto más inequívoca sea la postura de la comunidad internacional contra las actividades separatistas, y cuanto más firme sea su compromiso con el principio de una sola China, mayor será la garantía de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán”, afirmó la delegación.

Respecto al Mar Meridional de China, los representantes de China señalan que esta vía marítima es la más transitada, segura y navegable del mundo. Cada año, el 30 % de la carga en contenedores, el 34 % del gas natural licuado y el 40 % del petróleo crudo transitan por estas aguas. Además, subrayaron, más de un millón de aeronaves civiles sobrevuelan el Mar Meridional de China anualmente. Ni un solo barco o avión sufrió jamás interferencia u obstrucción alguna, destacaron los integrantes de la delegación.

En contraste, recordaron, buques de guerra y aeronaves militares de ciertos países fuera de la región viajan hasta el Mar Meridional de China solo para provocar disturbios. La delegación señaló que China comenzará a resolver adecuadamente las disputas relevantes con las partes directamente involucradas a través de consultas amistosas bilaterales.

China también comenzará implementando plena y efectivamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar Meridional de China con los países de la ASEAN y trabajará para la próxima conclusión de un Código de Conducta en el Mar Meridional de China, a fin de mantener conjuntamente la paz y la estabilidad en la región, señaló la delegación.

Mientras menos fuerzas externas se dediquen a sembrar la discordia y avivar las llamas, más confianza y capacidad tendrán los países de la región para salvar la paz y la estabilidad en esta región, insistió la delegación.

Sobre la llamada “amenaza de China”, la delegación de Pekín señaló que si un país representa una amenaza para otros no depende de su tamaño, sino de su historial y sus políticas actuales. “Existe amplia evidencia, tanto en el pasado como en el presente, que demuestra que los países más grandes no son necesariamente una amenaza, y que ser más pequeños no significa que no sean peligrosos”, puntualizó.

La delegación enfatizó que durante miles de años, China, como país importante, nunca invadió a sus vecinos, incluido Japón. Por el contrario, fue Japón el que invadió China varias veces, destacó y recordó la guerra de agresión de la década de 1930, que provocó un sufrimiento inmenso al pueblo de China y a los países del Sudeste Asiático.

Acusaciones

La delegación señaló que el Gobierno japonés aceleró su rearme a lo largo de los años, informó Xinhua, y se informó la Agencia Noticias Argentinas. El presupuesto de defensa de Japón aumentó durante 14 años consecutivos.

En los últimos cinco años se incrementó en un 60% el gasto en defensa; per cápita, el de Japón es más del triple que el de China. El Gobierno japonés también levantó la prohibición del derecho a la legítima defensa colectiva y busca infringir los tres principios no nucleares.

Japón acumuló enormes cantidades de material nuclear, incluyendo 44,4 toneladas de plutonio separado, suficiente para producir miles de ojivas nucleares, agregó la delegación. Quienes olvidan la historia pueden repetir sus errores del pasado, afirmó la delegación.

“Si un país se niega a afrontar la historia, se niega a reconocer y arrepentirse de sus errores y continúa intensificando su militarismo y rearme, entonces tenemos motivos de sobra para mantenernos sumamente vigilantes”, ahondó.

Japón debería aprender de la historia, romper definitivamente con el militarismo, comprometerse con el camino del desarrollo pacífico y hacer más para ganarse la confianza de sus vecinos y de la comunidad internacional, concluyó la delegación.