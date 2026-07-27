Guerra en Ucrania: por qué la diplomacia de Kiev mira hacia América Latina

En una fase de la guerra en que las posiciones de Ucrania se ven fortalecidas en el campo de batalla y aumenta la presión sobre Rusia para poner fin al conflicto, Kiev redobla sus esfuerzos diplomáticos en América Latina. En ese marco, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Heorhii Tykhyi, brindó una conferencia de prensa online para los medios latinoamericanos, de la que participó DEF.

Te puede interesar: Ucrania: las condiciones de paz de Volodimir Zelenski para ponerle fin a la guerra

“El presidente Zelenski está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin”, enfatizó el funcionario, quien dijo que Turquía podría ser una opción y rechazó de plano cualquier posibilidad de que el encuentro tenga lugar en Moscú. Tykhyi lamentó que Rusia siga apostando a la guerra y remarcó que “las demandas del Kremlin no son realistas” y constituyen un “obstáculo para la paz”.

El vocero de la Cancillería de Ucrania destacó que actualmente se observa una “estabilización de las líneas en el frente” y que, desde diciembre de 2025, se ha registrado un promedio de 30.000 bajas militares rusas por mes. Esa cifra es la mayor desde el inicio de las hostilidades y dificulta su reemplazo por nuevos reclutas.

Destacó también la efectividad de la defensa aérea ucraniana frente a ataques con misiles de media y larga distancia, gracias a los drones y misiles crucero. También enfatizó los ataques de largo alcance en territorio ruso, que están afectando infraestructura militar y energética, con alrededor de un tercio de las refinerías dañadas y una merma significativa en el abastecimiento de combustibles.

El número de bajas rusas en el campo de batalla se ha incrementado en el último semestre.

El portavoz ucraniano lamentó, a su vez, el aumento de las bajas civiles en su país, con incremento interanual del 37% en el primer semestre de 2026 respecto a 2025. Señaló que Kiev necesita con urgencia dotarse de capacidades antimisilísticas, como los misiles interceptores Patriot. Recientemente, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció que Washington otorgará a Ucrania la licencia para fabricarlos.

El funcionario enfatizó el “riesgo de incidentes en la central nuclear de Zaporiyia”, ocupada militarmente por Rusia desde casi el inicio de la guerra. Puntualizó que sus seis reactores se encuentran en lo que se denomina técnicamente “estado de parada fría”. Sin embargo, recordó que Moscú no oculta su intención de conectar la central a la red eléctrica rusa, un hecho muy peligroso y sin precedentes en la historia de la energía nuclear.

Hasta 2024, Ucrania tenía seis embajadas en la región: en Argentina, Brasil, Cuba, Chile, México y Perú. Cabe recordar que el primer viaje oficial del presidente Volodimir Zelenski fue en ocasión de la toma de posesión de Javier Milei como presidente de la República Argentina. En 2025, Kiev abrió nuevas embajadas en Ecuador, Panamá y la República Dominicana. Con la inminente apertura de una sede en Uruguay y, en 2027, en Guatemala y Guyana, el total de representaciones diplomáticas ascenderá a doce, lo que implica la duplicación de su número en solo tres años.

“Gracias a una estrategia de comunicación bien diseñada, podremos acercar nuestras agendas, identificar áreas de beneficio mutuo, establecer un diálogo entre actores clave de ambas partes, crear un clima de confianza y ganar nuevos amigos para Ucrania”, señalaba el documento trienal aprobado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev en 2024. Los pasos se están cumpliendo, tal como había previsto el gobierno.

La ocupación de la central nuclear de Zaporiyia por parte de las tropas invasoras rusas es un caso único en la historia.

Más allá de los esfuerzos diplomáticos, Ucrania está dispuesta a compartir su experiencia en materia de drones y exportación de equipamiento a los países de América Latina. Tal como subrayó Tykhyi, este tipo de acuerdos de cooperación incluyen no solo los drones, sino también sensores, radares y software, así como la capacitación necesaria para operarlos.