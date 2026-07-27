Gobernación de Oruro pide declarar zona restringida el cerro Posokoni tras la muerte de cuatro personas

La Gobernación de Oruro pidió este domingo al Gobierno nacional declarar el cerro Posokoni como zona restringida, luego del enfrentamiento registrado en Huanuni que dejó cuatro fallecidos —dos militares y dos trabajadores de la Empresa Minera Huanuni— durante un operativo contra el robo de minerales.

En un comunicado oficial, la administración departamental también exigió una investigación exhaustiva para identificar tanto a los autores materiales como intelectuales del hecho y planteó que las pesquisas se amplíen a los operadores mineros que incentivan el «jukeo», nombre con el que se conoce al robo de mineral en esa región.

La tragedia ocurrió la madrugada de este domingo en el cerro Posokoni, donde un grupo de militares y trabajadores mineros realizaba un operativo de resguardo cuando fue atacado por presuntos «jucus». Durante la persecución, cuatro personas cayeron al interior de una bocamina y perdieron la vida, mientras que un subteniente del Ejército resultó herido.

Tras conocer lo ocurrido, el gobernador Edgar Sánchez se trasladó a Huanuni, donde encabezó una reunión de emergencia con representantes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la Empresa Minera Huanuni, la Alcaldía, el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni y el Comité Cívico, con el objetivo de coordinar acciones inmediatas frente a la crisis.

La Gobernación sostuvo que la declaratoria de zona restringida permitiría reforzar los controles en el cerro Posokoni y contribuiría a pacificar el área, afectada desde hace años por el accionar de grupos dedicados al robo de minerales.

Horas antes, el Ministerio de Minería y Metalurgia también se pronunció sobre la tragedia ocurrida en Huanuni. A través de un comunicado, expresó sus condolencias por la muerte de dos efectivos del Ejército y dos trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, además de manifestar su solidaridad con el militar que resultó herido durante el operativo.

La cartera de Estado pidió que el esclarecimiento de los hechos se sustente en las investigaciones que llevan adelante las autoridades competentes y exhortó a evitar la difusión de información no confirmada mientras avanza el proceso investigativo.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la defensa de la actividad minera legal y con la lucha contra el robo de minerales, al señalar que continuará coordinando acciones con otras instituciones del Estado para resguardar la seguridad de los trabajadores y proteger los recursos minerales del país.