Entrada del Gran Poder el termómetro del político para medir su popularidad

Este domingo se realizó la ‘promesa’ o preentrada del Gran Poder que aglutinó a 74 comparsas inscritas en la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder y entre esos miles de danzarines se presentan los políticos que tienen en este tipo de eventos un termómetro que les permite medir su popularidad.

“Señor del Gran Poder, gracias porque no nos falta un pan para comer, un techo donde dormir y salud para continuar en la vida hasta que tú lo dispongas”, escribió este domingo el viceministro de Coordinación, Wilson Santamaría, uno de los más asiduos danzarines de esta festividad en distintas morenadas.

Para los cientistas políticos, la presencia de un político en una determinada demostración artística o religiosa tiene una mezcla de devoción y fe religiosa con una intencionalidad política para medir su popularidad.

“La participación, su intervención como bailarín o como danzante en la fiesta es indudablemente para medir la popularidad, seguramente está presente, por supuesto, la fe y devoción, pero, indudablemente está presente este termómetro de la temperatura de popularidad y el cariño de la gente”, graficó el analista Ludwing Valverde.

Este domingo no se pudo observar a reconocidos políticos en el denominado convite por dos razones. La primera, los propios organizadores afirman que muchos se presentan solamente para la entrada (Gran Poder será el 1 de agosto); la segunda razón, este fin de semana se realizaba la entrada del ‘Tata Santiago’ en la localidad de Guaqui y muchos viajaron a ese pueblo por la promesa que tenían.

“El año pasado bailó con nosotros Rodrigo Paz, estábamos en campaña, ahora no sabemos, pero ellos vienen solo para la entrada, como tienen sus bloques, entonces vienen con sus trajes y entran”, relató uno de los organizadores de la morenada, Transporte Pesado que ingresó después del mediodía y llegó a las 14:00 aproximadamente al templo de Gran Poder.

El presidente es conocido como un entusiasta folklorista y los fraternos de esta morenada relataron que este año tuvieron que dividirse en dos por la entrada del ‘Tata Santiago’ y recordaron que el presidente bailó en ese municipio; pero también lo hizo en Colquepata, que se celebra cada 3 de mayo y en “Charaña”, la fiesta de la frontera