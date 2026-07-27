Brasil retira a su embajador de la Argentina tras los ataques de Milei contra Lula y un juez

El gobierno de Brasil retiró a su embajador en Argentina para consultas después de que el presidente Javier Milei lanzara un feroz ataque contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y un magistrado de la Corte Suprema durante el mitin de lanzamiento de la campaña del principal candidato presidencial de derecha de Brasil, celebrado el sábado.

La retirada de un embajador para consultas como muestra de descontento se considera un gesto diplomático contundente y nunca antes había ocurrido entre Brasil y Argentina, ni siquiera durante los períodos de gobierno militar en ambos países. En el pasado, se había retirado a embajadores para intercambiar puntos de vista.

El sábado, Milei asistió al evento en el que se confirmó formalmente a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial, ya que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, se encuentra bajo arresto domiciliario tras haber sido condenado por un intento de golpe de Estado.

Milei dijo que Flávio “puede detener” a Lula y se refirió al líder de izquierda como un “convicto” y un “ladrón”. El libertario argentino también atacó al magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien presidió el juicio por el golpe de Estado que resultó en la condena de Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión.

Milei llamó a Moraes “basura calva” después de que el juez le negara permiso para visitar a Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.

El gobierno de Brasil no hizo comentarios sobre las declaraciones de Milei y no respondió a una solicitud de comentarios enviada el domingo por la tarde.

El presidente de la Corte Suprema, Luiz Edson Fachin, afirmó que los comentarios de Milei constituían “una referencia irrespetuosa hacia un magistrado del más alto tribunal del país, realizada en suelo brasileño”. Reafirmó “la plena independencia del poder judicial de Brasil” y dijo que “lamenta las declaraciones incompatibles con la civilidad que debe caracterizar las relaciones entre los estados”.

Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores de Lula, dijo en un comunicado que “ninguna autoridad pública en Brasil está por encima de la crítica, siempre que se haga de manera adecuada y en el momento oportuno”. Agregó que Milei “se mostró indigno del cargo que ocupa”.