Declaran controlados los incendios en Tarija; 367 personas estuvieron en el campo

367 personas, entre varones y mujeres, trabajaron en el control de incendios en Tarija. Este viernes el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, declaró como “controlado” el fuego, por lo que se empezó el repliegue del personal y se monitoreará el enfriamiento de las cenizas.

“Fueron movilizados 287 efectivos militares del Batallón de Ingeniería I (BATING-I), el Regimiento de Infantería RI-20, el Grupo de Artillería Antiaérea GADA-94, el CEO Chaco y SAR-FAB Sur. A este despliegue se sumaron 30 efectivos de Bomberos de la Policía Boliviana, 50 bomberos voluntarios y comunarios, además del apoyo de la Fuerza Aérea Boliviana con dos helicópteros, ocho tripulantes y dos sistemas Bambi Bucket para las operaciones de extinción aérea”, señala una nota de prensa del ministerio de Defensa.

El jueves 16 de julio, en las comunidades de San Lorenzo se iniciaron los primeros incendios forestales y se extendió en una semana y llegó a amenazar a la provincia Cercado. El gobierno movilizó todo tipo de ayuda hacia ese departamento y por fin este jueves, después de ocho días declararon controlados los incendios.

Justiniano dijo que el Gobierno mantuvo una capacidad de respuesta escalonada durante la emergencia y recordó que se encontraba preparado el desplazamiento de otros 83 bomberos y rescatistas adicionales. Sin embargo, tras la evaluación en el lugar se determinó que ese refuerzo ya no era necesario.

Hasta el momento solo se detuvo a una persona a la que se acusa de haber iniciado los incendios, pero las investigaciones seguirán avanzando para identificar a los responsables de haber provocado el desastre.

El reporte de la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (Umee) también confirma el cierre de operaciones en el sector Puerto Busch–Triángulo Dionisio Foianini, en el departamento de Santa Cruz, donde la unidad desplegada concluyó sus labores tras controlar completamente el fuego, señala el reporte de Defensa.