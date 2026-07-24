Decenas de miles de evacuados por incendios forestales que azotan el sur de Europa en plena ola de calor

Decenas de miles de personas evacuadas por una nueva ola de calor que golpea el sur de Europa, con temperaturas que superan los 44 °C y múltiples incendios forestales.

En Sicilia, las llamas arrasaron las colinas alrededor de Bivona, en la provincia de Agrigento, y Palermo sufre cortes de luz. Un bombero de 59 años murió tras una descompensación mientras combatía un gran incendio cerca de San Cataldo, según The Independent y la Agencia Noticias Argentinas.

Las temperaturas en el interior de la isla superaron los 40 °C por segundo día consecutivo, alcanzando 43 °C según el servicio meteorológico Ventusky; el jueves bajaron hasta 30 °C en gran parte de Sicilia, aunque el centro-norte mantuvo valores cercanos a 30 °C.

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Francia desplegó 700 bomberos para enfrentar un incendio en Lège-Cap-Ferret, en la costa suroeste, donde más de 20.000 personas fueron evacuadas en las cercanías de Burdeos. A comienzos de semana, dos bomberos murieron combatiendo otro foco cerca del aeropuerto local. «Durante la noche, el fuego avanzó más rápido de lo que habíamos previsto», declaró Philippe de Gonneville, alcalde de Lège-Cap-Ferret.

La emergencia coincide con la declaración oficial de sequía en Gales, la primera región del Reino Unido en adoptar esa medida tras un período de condiciones excepcionalmente secas, olas de calor, incendios y descenso del caudal de los ríos.

Impacto generalizado en Europa: el calor extremo, potenciado por el cambio climático, está resecando suelos y ríos al acelerar la pérdida de humedad. Grecia enfrenta una ola de calor prevista por cuatro días, con temperaturas que superaron los 42 °C; varias regiones del centro y sur, incluida el área metropolitana de Atenas, permanecen en el nivel máximo de alerta por riesgo de incendios forestales. Chipre emitió advertencias ante la posibilidad de alcanzar los 43 °C.

Más de 100.000 hectáreas han sido consumidas por los incendios en el territorio español en lo que va del año.

Las autoridades continuaban los trabajos para controlar varios incendios forestales que llevaban días activos. En ese contexto, el operador ferroviario Adif informó de la suspensión del servicio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares, cerca de Madrid, debido a un incendio próximo a las vías.

Mientras tanto, en la zona central del país, bomberos, equipos de emergencia y unidades militares permanecían desplegados mientras las autoridades monitoreaban focos activos en Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y Albacete. Como consecuencia, la interrupción también afectó la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Barcelona, uno de los corredores ferroviarios más transitados de España.

Por otro lado, la agencia meteorológica española advirtió de un “peligro extraordinario” por temperaturas que podrían alcanzar los 44 °C el jueves en algunas regiones. En destinos turísticos como los alrededores de Málaga, Valencia y Alicante, los termómetros también podrían llegar a los 42 °C.