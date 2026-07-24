África supera a Asia por primera vez como el continente con más personas que padecen hambre

El continente concentrará más de la mitad de los afectados en 2030

África se ha convertido por primera vez en el continente con más personas que padecen hambre, pese a que la proporción de su población afectada se redujo ligeramente en 2025.

El fuerte crecimiento demográfico africano ha llevado al continente a superar a Asia en cifras absolutas, aunque la prevalencia del hambre en África descendió del 20,3% al 20%, según las conclusiones del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026 (SOFI, por sus siglas en inglés), publicado este martes y elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el conjunto del mundo, el número de personas subalimentadas cayó por tercer año consecutivo, hasta situarse en una horquilla de entre 608 y 696 millones (entre el 7,4% y el 8,5% de la población mundial), unos 14 millones menos que en 2024. La mejora global convive, sin embargo, con varias señales de alarma: más de 500 millones de personas vivirán sin alimentos suficientes en 2030, muy lejos del objetivo de la erradicación del hambre para esa fecha, mientras los efectos de los recortes de la ayuda al desarrollo y de la crisis de Oriente Próximo aún no se reflejan plenamente en los datos actuales.

“Seguimos mejorando, pero la trayectoria no avanza al ritmo que nos gustaría”, advierte Álvaro Lario, presidente del FIDA, en una entrevista por videollamada. El responsable del organismo insiste además en la cautela a la hora de interpretar las cifras porque el informe retrata la situación de 2025, antes de que pudieran apreciarse plenamente algunas de las amenazas que hoy inquietan