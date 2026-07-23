Presidente Rodrigo Paz recordó que en un incendio en Tarija estuvo a punto de perder la vida

«Yo enfrente muchos incendios siendo alcalde y casi pierdo la vida en uno de ellos», admitió el mandatario que llegó a la capital tarijeña para constatar los resultados del operativo contra los incendios.

Incluso habló de que duraban más días y no se contaba con la cooperación gubernamental, lo que obligaba a las entidades subnacionales hacer cada uno los esfuerzos para combatir los incendios forestales.

Paz Pereira destacó que ahora la triangulación coordinada entre el nivel central, departamental y municipal ha dado resultados ante la dimensión de los siniestros que podría haber sido peor.

Franz Aceituno, bombero forestal, confirmó que el mandatario en 2019, cuando Paz Pereira era alcalde, iba a perder la vida en un incendio forestal en San Pedro de Sola.

«El licenciado Paz Pereira junto con su chofer Sandro Gareca me acompañaron. Al llegar al flanco del incendio teníamos que bajar por una pendiente escarpada, lo cual hicimos con Sandro, y el licenciado se quedó retrasado, por lo que no pudo observar bien la ruta que tomamos. Escuchamos un ruido y nos percatamos de que había resbalado y estaba cayendo, pero no dudé en acudir para que no siguiera cayendo», relató.

Aceituno dijo que no haberlo agarrado a tiempo hubiese pasado de largo en esa pendiente y quizás otra sería la consecuencia.

El Jefe de Estado vivió un momento de sobresalto hace siete años en un lugar de la serranía aledaña a la comunidad de San Pedro de Sola, situado al suroeste de la ciudad de Tarija.