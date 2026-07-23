Los hutíes atacaron dos petroleros saudíes en el mar Rojo y abrieron un nuevo frente de conflicto en Medio Oriente

Los hutíes atacaron en la madrugada del jueves dos petroleros saudíes en el mar Rojo con drones y misiles, en la primera acción militar desde que el grupo yemení declaró el lunes un bloqueo marítimo a los buques vinculados con Arabia Saudita. El ataque, que provocó incendios a bordo de ambas embarcaciones, abre un nuevo frente en el conflicto regional y coincide con la firma, ese mismo miércoles, de un acuerdo de cooperación nuclear civil entre Washington y Riad.

El grupo rebelde anunció en un comunicado haber ejecutado una operación con drones y misiles que alcanzó a los petroleros Encelia y Layla, y desencadenó incendios a bordo. Los rebeldes argumentaron que ambas embarcaciones no acataron el bloqueo que impusieron el lunes 21 de julio sobre los buques relacionados con Arabia Saudita que transiten por el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, el paso que conecta esa vía marítima con el océano Índico a través de apenas 29 kilómetros de ancho.

El ataque constituye la escalada más grave entre los hutíes y Arabia Saudita desde que ambas partes iniciaron un proceso de acercamiento en 2022, respaldado por la ONU, que redujo drásticamente los enfrentamientos transfronterizos sin llegar nunca a un acuerdo de paz integral. Las tensiones se habían reavivado en los días previos: los hutíes acusaron a Riad de endurecer las restricciones sobre las zonas bajo su control y responsabilizaron al reino de los ataques aéreos que dañaron las pistas del aeropuerto de Saná la semana pasada, aparentemente para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

La elección del mar Rojo como escenario de la escalada no es arbitraria. Tras el cierre del estrecho de Ormuz decretado por Irán como represalia a los ataques estadounidenses, Arabia Saudita redirigió más del 70% de sus exportaciones de crudo hacia el puerto de Yanbu, sobre el mar Rojo, desde donde se han embarcado más de cuatro millones de barriles diarios en las últimas semanas, según datos de la consultora Kpler. El bloqueo hutí amenaza directamente esa ruta alternativa. Por el estrecho de Bab el-Mandeb transitó en junio el equivalente al 7% de la producción mundial de petróleo, según las mismas estimaciones. Los precios del crudo ya reflejan el impacto: el Brent subió hasta los 90,85 dólares por barril y el WTI se acercó a los 84 dólares, según datos de mercado del miércoles.

Una imagen satelital muestra el estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima clave y puerta de entrada al mar Rojo, mientras Irán amenaza con utilizar a sus aliados hutíes de Yemen para cerrar el paso de Bab el-Mandeb hacia el mar Rojo, en esta fotografía distribuida el 12 de julio de 2026 Nasa Worldview/Distribución vía REUTERS

El timing del ataque añade una dimensión política de primer orden. Ese mismo miércoles, los secretarios de Energía de Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron el denominado Acuerdo 123, un pacto de cooperación nuclear civil de 30 años de duración que abre potencialmente la puerta al enriquecimiento de uranio en territorio saudí. El documento fue suscrito por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y su homólogo saudí, Abdulaziz bin Salman, según informó el gobierno de Washington. El Departamento de Energía indicó que el acuerdo garantizará acceso preferente a las empresas estadounidenses en el sector nuclear del reino y generará beneficios para la industria y los trabajadores de Estados Unidos. El pacto aún debe ser ratificado por el Congreso, donde legisladores de ambos partidos y funcionarios israelíes han expresado reparos ante el riesgo de que la infraestructura civil derive en un programa armamentístico.

El presidente Donald Trump había advertido el martes que tomaría medidas en caso de que los hutíes cumplieran sus amenazas de bloqueo. Arabia Saudita, por su parte, prometió proteger sus buques con todas las medidas necesarias. Irán, que respalda a los hutíes y cuyas autoridades habían pedido al grupo que se preparara para cerrar la ruta del mar Rojo si Washington atacaba infraestructuras energéticas iraníes, no se pronunció de inmediato sobre el ataque.

La confluencia de tres crisis simultáneas —el cierre de Ormuz, el bloqueo hutí en el mar Rojo y el acuerdo nuclear con Riad— redefine la geometría del conflicto regional. Para Arabia Saudita, la pérdida de acceso al mar Rojo como alternativa a Ormuz supondría un golpe severo a sus finanzas: el reino exporta actualmente unos siete millones de barriles diarios, y sus ingresos por ventas de crudo alcanzaron los 187.000 millones de dólares a finales de 2025, según Reuters. La apuesta hutí es clara: convertir el suministro energético saudí en una palanca de presión en un momento en que Riad estrecha vínculos estratégicos con Washington.