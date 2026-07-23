La cotización del dólar superará los Bs 11 este jueves, llegará a los Bs 11,13

De acuerdo con el último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB) de este miércoles a las 20:00, la cotización del dólar para este jueves, 23 de julio, será de Bs 11,13; frente a los Bs 11 en los que se cotizó esta jornada.

La rápida escalada del tipo de cambio flexible comenzó a sentirse en la economía real. Este miércoles, la divisa alcanzó los Bs 11, consolidando una tendencia alcista que en algunos días registró incrementos de hasta cinco centavos y encendió nuevas alertas en el aparato productivo.

Desde la implementación del nuevo régimen cambiario, el precio oficial acumuló un incremento de Bs 1,40, al pasar de Bs 9,73 el 29 de junio a Bs 11,13 en la última cotización publicada por el BCB, este miércoles.

El movimiento refleja un mercado donde la demanda de divisas continúa superando a la oferta, en un contexto marcado por la escasez de dólares y la incertidumbre sobre el ingreso de nuevos recursos externos.