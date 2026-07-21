Tarija: Incendios arrasaron con 3.000 hectáreas y ABT alista denuncia contra responsables

Hasta el domingo, 19 de julio, los incendios forestales en el Valle Central de Tarija arrasaron con 3.000 hectáreas, cifra que podría elevarse si no se logran mitigar, según una estimación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

El director departamental de esa institución, Gonzalo Rodríguez, dijo a EL DEBER que la superficie afectada se debe a los siniestros reportados en Erquiz Ceibal, Coimata, Rincón La Victoria, Miskas Calderas, Pinos Sud y Puesto El Tunal.

Aún no se incluye en la cuantificación preliminar, el incendio forestal en Quirusillas y zonas aledañas, como el sector norte de la serranía de Sama.

Según Rodríguez, los incendios arrasaron con pastizales secos en su mayor parte y especies arbustivas.

“La superficie afectada podría aumentar si continúan los incendios forestales que tienen su impacto en el medio ambiente y en la salud humana porque la densa humareda causa conjuntivitis, irritación de los ojos y problemas a las personas”, mencionó.

Asimismo, Rodríguez afirmó que alistan una denuncia penal que será presentada, en las próximas horas, contra los autores de los incendios provocados. El funcionario indicó que se establecen penas de tres a ocho años de cárcel para las personas involucradas.

“Vamos a presentar la denuncia penal ante la Fiscalía de Tarija, a través de los abogados de la ABT, para identificar a los autores y reciban una sentencia con cárcel”, reafirmó Rodríguez.

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TDJ), Rosmery Ruiz, advirtió que se aplicará todo el rigor de la ley contra los responsables de los incendios provocados.

Agregó que anteriormente se han emitido medidas cautelares a través de los juzgados agroambientales y una de esas es el recableado que se ordenaba a Setar que no cumplió y de manera reincidente vuelve a generarse los incendios por las mismas causales.