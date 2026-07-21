Sismo de magnitud 5,1 deja al menos seis muertos en Perú

Un sismo de magnitud 5,1 que se registró el sábado en Junín, Perú, deja seis personas fallecidas y 21 heridos, indicó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) este domingo (19.07.2026).

El movimiento telúrico ocurrió a las 09:24 p.m. a una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se localizó en el distrito de Chongos Bajo, unos 300 kilómetros al este de Lima, precisó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).

Según el Indeci, la escasa profundidad del temblor, sumada a la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a que se produjeran graves daños en varias localidades.

Residentes caminan entre los escombros de las casas que se derrumbaron después del sismo, en Pumpuya (19.07.2026) Residentes caminan entre los escombros de las casas que se derrumbaron después del sismo, en Pumpuya (19.07.2026)

Residentes caminan entre los escombros de las casas que se derrumbaron después del sismo, en Pumpuya (19.07.2026)Imagen: Javier Ninanya/AP Photo/picture alliance

«Lamento profundamente las consecuencias del sismo. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados», indicó la presidenta electa Keiko Fujimori en redes sociales.

El presidente peruano José María Balcázar dijo que el gobierno respondió de inmediato con «el envío de ayuda humanitaria y la coordinación con las autoridades para atender a las familias damnificadas y brindarles asistencia urgente».

Perú, de 34 millones de habitantes, está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

Equipos de primera respuesta buscan entre las casas derrumbadas en las afueras de Huancayo, en el departamento de Junín (19.07.2026)Equipos de primera respuesta buscan entre las casas derrumbadas en las afueras de Huancayo, en el departamento de Junín (19.07.2026)

Equipos de primera respuesta buscan entre las casas derrumbadas en las afueras de Huancayo, en el departamento de Junín (19.07.2026)Imagen: Peruvian Ministry of Defense/AFP

En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Solo en Perú se producen al menos 400 sismos de una magnitud de 4,0 grados al año, de los cuales un centenar son perceptibles por la población.

El último terremoto de gran magnitud y consecuencias trágicas ocurrió en la ciudad de Pisco de la región de Ica (sur) el 15 de agosto de 2007, cuando un sismo de 7,9 grados dejó 595 muertos.