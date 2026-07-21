«Estamos comiendo nuestros camiones»: transporte pesado denuncia que la escasez de diésel reduce hasta un 30% su actividad

Señaló que los viajes se redujeron y que los operadores ya no pueden invertir en renovar su parque automotor.

La persistente escasez de diésel mantiene en vilo al transporte pesado en Bolivia. El dirigente del sector, Juan Yujra, afirmó este lunes que cerca del 30% de los transportistas permanece detenido en los surtidores a la espera de combustible, mientras solo el 70% logra operar, una situación que, aseguró, pone en riesgo la sostenibilidad de la actividad.

«Seguimos haciendo filas en los surtidores. La verdad es que esto es muy incierto. No sabemos qué va a pasar», declaró Yujra, al describir una realidad que, según dijo, se repite en distintas regiones del país.

El dirigente explicó que las largas esperas continúan pese al levantamiento de los bloqueos y que, en muchos casos, los conductores pasan horas o incluso toda una jornada aguardando su turno, solo para encontrarse con que el combustible se agota antes de poder abastecerse.

«Hay transportistas que, después de hacer fila, cuando les toca cargar ya no hay combustible y tienen que esperar hasta el día siguiente. No podemos seguir esperando de esa forma; esto tiene que resolverse de una vez», sostuvo.

Yujra señaló que la distribución de diésel sigue siendo irregular. Indicó que en algunas jornadas los despachos recién comienzan durante la noche, lo que genera incertidumbre entre los transportistas y limita la operación del sector.

Según sus estimaciones, actualmente solo siete de cada diez camiones están trabajando, mientras el resto permanece inmovilizado en estaciones de servicio. Advirtió, además, que el problema no se concentra únicamente en las ciudades, sino que también afecta a las provincias y a los demás departamentos del país.

El dirigente comparó la situación con la vivida durante la anterior administración gubernamental, cuando las filas para cargar combustible se fueron prolongando de manera progresiva.

«Esperemos que esto no siga creciendo. Antes empezó con uno o dos días de espera y luego ya era una semana. Hoy estamos llegando nuevamente a ese margen», alertó.

Menos viajes y mayores pérdidas

Yujra afirmó que la falta de combustible golpea directamente los ingresos de los transportistas, quienes han reducido significativamente la cantidad de viajes que realizan cada semana.

«No sé cuándo iremos a trabajar de manera normal. Vivimos para comer. Ya no pensamos en mejorar nuestros camiones o renovar el parque automotor», lamentó.

En ese sentido, resumió el impacto económico de la crisis con una frase que, según dijo, refleja la situación del sector: «Estamos comiendo nuestros camiones».

Explicó que donde antes era posible realizar tres o cuatro viajes, ahora apenas logran completar uno o dos debido al tiempo que deben permanecer en los surtidores esperando combustible.