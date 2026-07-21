El dólar está a 10 centavos de cotizarse en Bs 11

El precio del dólar flexible se mantuvo sin cambios desde el sábado, 18 de julio.

El dólar flexible está a solo 10 centavos de cotizarse en 11 bolivianos, así lo confirma el reporte del Banco Central de Bolivia (BCB), que fijó para este martes, 21 de julio, que la moneda estadounidense se cotizará en 10,90 bolivianos.

Entre tanto, el precio del dólar en el mercado paralelo se cotiza en Bs 10,98 para la compra y Bs 11,24 para la venta.

Hay que recordar que el tipo de cambio oficial inició la semana en Bs 10,85. El precio del dólar flexible se mantuvo sin cambios desde el sábado 18 de julio. A la fecha, la moneda extranjera ha aumentado Bs 1,12 desde la implementación del dólar flexible en Bolivia.

El nuevo esquema de «dólar flexible» fue implementado en Bolivia desde el 29 de junio de 2026 y comenzó con una cotización de Bs Bs 9,73. Esta divisa, que durante años tuvo un tipo de cambio oficial de Bs 6,96, ahora supera los Bs 10.