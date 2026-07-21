Brasil: 158,7 millones de electores habilitados para las elecciones generales de octubre

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil informó este lunes que 158.745.463 electores estarán habilitados para ejercer el derecho al voto en las elecciones generales del próximo 4 de octubre, un incremento del 1,46 por ciento respecto de los comicios de 2022.

Entre los aspirantes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), buscará la reelección, mientras que por el opositor Partido Liberal lo hará el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien cumple una pena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, junto a militares y exfuncionarios.

Según la autoridad electoral, el padrón creció en 2.291.452 electores en comparación con las últimas elecciones generales, cuando estaban aptas para votar 156,45 millones de personas.

En la primera vuelta, los brasileños elegirán al presidente y vicepresidente de la República, además de 27 gobernadores, 54 senadores, 513 diputados federales, 1.035 diputados estatales y 24 diputados distritales.

Una eventual segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre y podrá realizarse solo para las elecciones de presidente de la República y gobernadores, en caso de que ningún candidato obtenga más del 50 por ciento de los votos válidos, excluidos los votos en blanco y nulos.

El TSE indicó que la región norte, donde está ubicada la selva amazónica, registró el mayor crecimiento proporcional del electorado entre 2022 y 2026, con un aumento del 4,37 por ciento, equivalente a unos 549.000 nuevos votantes, alcanzando 13,1 millones de electores.

El número de brasileños registrados para votar en el exterior también aumentó de forma significativa al pasar a 918.876 ciudadanos residentes fuera del país, un crecimiento del 31,83 por ciento respecto de los 697.078 registrados en 2022.

En Brasil, el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, y facultativo para los jóvenes de 16 y 17 años, las personas analfabetas y los mayores de 70 años.