Irán prepara, en conjunto con los hutíes, un posible bloqueo del acceso al mar Rojo si EE.UU. ataca su red eléctrica

La guerra entre Estados Unidos e Irán amenaza con abrir un nuevo frente de impacto para el comercio mundial. Teherán pidió al movimiento hutí de Yemen que esté preparado para cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb si Washington concreta ataques contra la infraestructura eléctrica iraní.

De acuerdo con esas fuentes, la propuesta fue discutida por la dirigencia iraní y el mensaje ya fue transmitido a los hutíes, aunque no trascendió cómo se realizó esa comunicación ni si ocurrió antes o después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara esta semana con atacar la red eléctrica de Irán.

La información más reciente indica además que los hutíes ya completaron los preparativos militares para actuar. Según una fuente cercana al grupo, desplegaron misiles y drones cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, en posiciones ubicadas en las zonas montañosas de Yemen con vista sobre Hodeida y el golfo de Adén, y ahora esperan la orden para iniciar los ataques contra la navegación.

Siempre según esa fuente, la decisión sobre el momento del eventual cierre del estrecho quedará en manos de representantes de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que ya se encuentran en Yemen. Ese dato refuerza la percepción de una coordinación directa entre Teherán y el movimiento rebelde, al que Estados Unidos acusa desde hace años de recibir armas, financiamiento y entrenamiento por parte de la república islámica. Irán rechaza esa acusación.

La amenaza adquiere una dimensión mayor porque el estrecho de Ormuz ya permanece cerrado como consecuencia de la guerra. Tras esa interrupción, una parte importante de las exportaciones de petróleo del Golfo fue desviada hacia el mar Rojo mediante un oleoducto saudita, de modo que alrededor del 7% del suministro energético mundial circula ahora por esa ruta.

En ese contexto, un eventual bloqueo de Bab el-Mandeb dejaría afectadas al mismo tiempo las dos principales vías de salida del petróleo del Golfo, lo que profundizaría la crisis energética internacional.

Durante la guerra entre Israel y Hamas, los ataques hutíes contra buques mercantes ya obligaron a numerosas navieras a desviar sus embarcaciones alrededor del cabo de Buena Esperanza, con recorridos más largos y costos mucho más elevados.

Arabia Saudita toma muy en serio las amenazas. Dos fuentes regionales cercanas a Riad señalaron a la agencia que el reino considera que los hutíes mantienen una coordinación cada vez más estrecha con Irán respecto de la seguridad en el mar Rojo y el futuro de esa vía marítima estratégica.

La tensión también escaló sobre el terreno. El líder hutí Abdul Malik al-Houthi aseguró este jueves que su organización está lista para intensificar la ofensiva contra Arabia Saudita después del intercambio de ataques contra aeropuertos registrado esta semana, el episodio más grave desde la tregua alcanzada en 2022.

El domingo, aviones sauditas bombardearon el Aeropuerto Internacional de Saná. Los hutíes respondieron al día siguiente con misiles y drones contra el Aeropuerto Internacional de Abha, en territorio saudita. No hubo víctimas, pero el episodio marcó una nueva escalada en un conflicto que permanecía relativamente contenido desde el alto el fuego.

Durante un discurso televisado, Al-Houthi afirmó que la respuesta rebelde había sido apenas “modesta” y lanzó una advertencia directa a Riad. “La verdadera ecuación sería el aeropuerto de Saná por el aeropuerto de Riad. La ecuación es aeropuertos por aeropuertos, puertos por puertos y asedio por asedio”, declaró.

También amenazó con atacar instalaciones petroleras sauditas y sostuvo que, si Arabia Saudita lanza una ofensiva de gran escala, los hutíes responderán con una ofensiva de la misma magnitud.

La posibilidad de que los hutíes ingresen de lleno en la guerra entre Estados Unidos e Irán preocupa a las potencias regionales.

Entre noviembre de 2023 y enero de 2025, el grupo rebelde atacó más de 100 buques mercantes con misiles y drones, hundió dos embarcaciones y mató a cuatro marineros, además de lanzar proyectiles contra Israel.