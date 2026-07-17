Gobernadores forman un consejo y plantean 5 puntos al Gobierno nacional

Un documento de cinco puntos fue aprobado en la reunión de gobernadores que se realizó en la ciudad de El Alto. El mismo plantea: el inicio de la coparticipación del 50/50, la armonización normativa, transferencia de instituciones, creación de un consejo, y perfilar la reunión de agosto.

Plantearon que los gobiernos autónomos departamentales pueden comenzar a participar de uno de los cinco principales impuestos nacionales, es decir se pusieron de acuerdo en pedir coparticipación del Impuesto a las Transacciones (IT), y que eso se incluya en aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) correspondiente a la gestión 2027.

En cuanto a la armonización normativa –segundo punto– los gobernadores solicitan que se abrogue todo decreto y ley que asigne competencias a los departamentos sin los recursos suficientes.

“Solicitar al Gobierno nacional la transferencia de instituciones públicas que pueden ser administradas por los gobiernos autónomos departamentales para una mejor planificación financiera y operativa, señalando, de carácter enunciativo mas no limitativo, a: Senarecom, Ecebol y Sergeomin”, señala el tercer punto.

El cuarto punto acuerda la constitución del ‘Consejo de Gobiernos Autónomos Departamentales de Bolivia’ como instancia de coordinación horizontal, este consejo tendrá carácter político, técnico y propositivo de las regiones.

Finalmente, solicitan al Gobierno la conformación de una mesa técnica que defina los puntos que se tratarán en la reunión de agosto y que fue convocada por el presidente, Rodrigo Paz.

A este encuentro asistieron los gobernadores de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; de Chuquisaca, Luis Ayllon; de Tarija María René Soruco; de Beni, Jesús Égüez; de Oruro, Édgar Sánchez; el anfitrión de La Paz, Luis Revilla. Por Pando asistió una representante. No asistieron los gobernadores de Potosí y de Cochabamba.