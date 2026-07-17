Así cerró la inflación en los países de América Latina en el primer semestre de 2026

La guerra en Irán, y el consecuente impacto en el precio del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz, ha impulsado los precios a nivel mundial, y Latinoamérica no fue la excepción: las encuestas de los bancos centrales de las principales economías muestran que la expectativa inflacionaria para 2026 ha crecido durante este primer semestre.

Sin embargo, los incrementos de precios registrados entre enero y junio, si bien pueden ser significativos en algunos casos, no llegan a ser disruptivos. De hecho, los únicos países que cerrarían el año con la inflación anual en dos dígitos serían Argentina, Venezuela y Cuba, que arrastran este problema desde hace varios años.

¿Cómo viene la inflación en los países de América Latina?

Con los datos consolidados a junio, así viene la inflación interanual en cada país de América Latina, de mayor a menor:

Venezuela: 544%

Argentina: 33,5%

Cuba: 18,27%

Bolivia: 9,23%

Colombia: 6,14%

Honduras: 5,83%

República Dominicana: 5,67%

Brasil: 4,64%

Chile: 4,3%

Uruguay: 4,25%

Perú: 4,01%

Nicaragua: 3,72%

México: 3,37%

El Salvador: 2,77%

Guatemala: 2,27%

Paraguay: 2,1%

Ecuador: 1,65%

Panamá: -0,3%

Costa Rica: -0,32%

Argentina no logra perforar el 30%

El Gobierno argentino tuvo éxito en lograr una baja rápida de la inflación en 2024: en abril de aquel año los precios al consumidor viajaban al 292,4% y y cayeron hasta un 31,3% en octubre de 2025. Sin embargo, nunca se logró perforar el 30% y hubo un rebote hasta el 33,5%.

La administración argentina, con el Presidente Javier Milei a cargo, busca retomar el camino desinflacionario con el ajuste de las cuenta fiscales como argumento determinante.

La caída vertical de la inflación en Bolivia

Hacia finales de la 2024 la inflación en Bolivia empezó a convertirse en un problema y en enero de 2025 cruzó la barrera de los dos dígitos (al llegar 12,05% interanual).

En junio de 2026, es decir, 18 meses después, el indicador volvió, por primera vez, a cerrar por debajo del 10%. Durante este período hubo momentos de tensión: el caso más notorio fue julio de 2025, cuando los precios llegaron a viajar al 24,86%.

Cambiaron las expectativas

Las encuestas de mercado de los principales bancos centrales de la región son casos testigos del deterioro de las expectativas:

En Brasil, la mediana de los consultores creía en diciembre de 2025 que la inflación, a diciembre de 2026, iba a ubicarse en 4,31%, mientras que ahora se espera que el año concluya en 5,16%.

En México sucede algo similar: se espera un 4,2%, cuando hasta diciembre se creía que iba a cerrar el 2026 en 3,88%.

En Colombia la expectativa para el cierre de este año pasó de 4,59% a 6,45%.