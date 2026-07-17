Al menos 12.000 muertes adicionales en Europa durante ola de calor en junio

Entre el 22 y el 28 de junio, periodo en el que la ola de calor alcanzó su punto máximo en varios países, los institutos nacionales de Alemania, Francia, Bélgica, España, Países Bajos, Suiza y Luxemburgo registraron cerca de 10.000 muertes por encima de lo esperado.

A esta cifra se suman 2.200 muertes relacionadas con la ola de calor en Inglaterra y Gales, según estimaciones publicadas por el servicio meteorológico británico, la Met Office, que abarcan un período ligeramente más amplio, del 18 al 28 de junio.

Los datos preliminares de la plataforma europea de monitoreo de la sobremortalidad, EuroMOMO, también indican un aumento significativo durante esa última semana de junio, con 14.260 muertes por encima de lo esperado.

Este modelo estadístico se basa en los datos oficiales de 24 países que representan a cerca de 400 millones de habitantes.

“El verano aún no ha terminado”, advirtió este jueves el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri Kluge. “Contamos con las herramientas para evitar estas muertes”. Actualmente, “demasiados gobiernos siguen considerando el calor como un fenómeno meteorológico en lugar de una emergencia de salud pública”, agregó en un comunicado.

“Dramático”

Hasta el momento, esta semana de junio es la que registra un mayor exceso de mortalidad desde que comenzaron estos registros armonizados de EuroMOMO en 2020.

De todas las semanas del verano boreal de los últimos siete años, esta “semana 26” de 2026 solo es superada por otra en julio de 2022 durante la pandemia de covid-19.

“Hasta donde sabemos, no hay otras causas para esta mortalidad excesiva más que el calor, y esto es bastante dramático”, explicó Lasse Vestergaard, epidemiólogo del centro de investigación danés Statens Serum Institut y coordinador de EuroMOMO.

El experto califica esta tendencia como “muy inusual”, pero pide cautela en la interpretación de las cifras más recientes. EuroMOMO considera que son necesarias cuatro semanas para consolidar las estimaciones.

Las olas de calor de junio habrían sido casi imposibles sin el cambio climático, de acuerdo con el grupo de científicos World Weather Attribution.

Miles de muertos en Alemania

Los métodos utilizados para contabilizar el exceso de mortalidad por el calor suelen diferir entre países.

En el caso de España, el sistema de vigilancia de la mortalidad del Centro Nacional de Epidemiología utilizado por el Ministerio de Sanidad, atribuyó 610 muertes al calor entre el 22 y el 28 de junio, de las cuales casi dos tercios correspondieron a personas mayores de 85 años.

Alemania registró 5.780 muertes adicionales durante la semana 26 del año en comparación con el promedio de los tres años anteriores, según cálculos basados en las cifras de la Oficina Federal de Estadística (Destatis). En comparación con las dos semanas anteriores, Destatis contabilizó 7.100 muertes adicionales.

En Francia, se registraron más de 2.000 muertes adicionales esa misma semana en comparación con la anterior, según la Agencia Nacional de Salud Pública.

En Bélgica, el instituto científico público Sciensano registró 750 muertes en exceso solo entre el 27 y el 28 de junio, de un total de 1.747 entre el 18 de junio y el 1 de julio, una cifra récord durante una ola de calor en el siglo XXI.

Los datos del Instituto Neerlandés de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) muestran casi 600 muertes por encima de lo esperado en los Países Bajos entre el 22 y el 28 de junio, y unas 220 en Suiza durante el mismo período, según las cifras de la Oficina Federal de Estadística.

Varios países de Europa Central y del Este, también afectados por la ola de calor de junio, entre ellos Eslovaquia y Hungría, aún no han publicado datos preliminares.