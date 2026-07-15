Rodrigo Paz convoca a gobernadores a reunión el 5 de agosto en Sucre para tratar el 50/50

El presidente Rodrigo Paz convocó este martes a los nueve gobernadores del país a una reunión prevista para el próximo 5 de agosto en la ciudad de Sucre, cuya agenda incluye el tratamiento de la redistribución de recursos “50/50”, informó este martes el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

La reunión es “para avanzar en una agenda concreta de trabajo, que incluye, entre otros temas, la política del 50/50, que es transversal a la transformación del Estado. Y en ese marco también se tratarán otros temas de interés regional y nacional”, dijo.

El funcionario señaló que el Gobierno ya viene “trabajando técnicamente en una propuesta integral que abarca a las regiones desde la perspectiva nacional, a partir de la mirada de distintos actores”.

Agregó que las autoridades a cargo del tema fueron conversando con los municipios y otras instituciones, por lo que este trabajo continuará.

“Pero el 5 de agosto será una grata oportunidad para encarar, de manera mucho más detallada, primero con los gobernadores y luego tendrá que profundizarse el trabajo con las autoridades municipales y las universidades porque el 50/50 es transversal”, insistió.

El vocero indicó que las “políticas en este tema están centradas en la economía de las regiones activadas a partir de la estimulación del trabajo”.

“Y obviamente la política del 50/50 va más allá de estrictamente definir la distribución fiscal. Entonces nosotros consideramos muy fundamental el enfatizar este tema y por eso el presidente ha tomado la iniciativa de invitar a los gobernadores a esa reunión”, sostuvo.