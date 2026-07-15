Mercado de cambio ¿Cómo cotizará el dólar este miércoles?

La cotización del dólar para este miércoles, 15 de julio, será de Bs 10,70, según informe del Banco Central de Bolivia (BCB). La moneda se está acercando cada vez más a los Bs 11.

La cotización oficial del dólar comenzó a reflejar las primeras presiones del mercado tras la implementación del nuevo régimen cambiario. En las últimas dos semanas, el tipo de cambio subió 67 centavos, en un escenario marcado por la incertidumbre económica y la espera de nuevos dólares provenientes de financiamiento externo y las exportaciones.

Según los datos publicados por el Banco Central de Bolivia (BCB), la cotización oficial bajo el nuevo esquema cambiario comenzó el 29 de junio en Bs 9,73 y cerró la primera jornada con una cotización de Bs 9,76 para el día siguiente. Durante los días posteriores mantuvo una subida gradual hasta llegar a Bs 10,24 el 10 de julio y alcanzar Bs 10,70 este miércoles.

“Desde que se ha asumido el nuevo régimen de tipo de cambio flexible el tipo de cambio oficial ha subido alrededor de 50 a 60 centavos en las últimas dos semanas”, explicó el economista Carlos Aranda.

Para el economista y analista, Roberto Castillo, las entidades bancarias generaron una presión alcista debido a que la anterior semana al menos cinco de ellos compraron todos los dólares que estaban circulando.

«Entonces, esto ha provocado una escasez de la divisa estadounidense y eso ha hecho que se eleve su cotización. Esto del dólar es como cualquier producto, a menor cantidad disponible el precio tiende a subir», señaló.