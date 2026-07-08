La Noruega de América Latina: el país que genera produce toda su electricidad con energías renovables

Noruega suele ser considerada un referente mundial en sostenibilidad, ya que cerca del 98% de la electricidad que consume proviene de centrales hidroeléctricas. Sin embargo, hay un país de América Latina que logró ir un paso más allá.

Este país de América Latina genera el 100% de su electricidad con fuentes renovables, convirtiéndose en una de las grandes potencias energéticas verdes del planeta.

El país de América Latina que produce el 100% de su electricidad sin usar combustibles fósiles

Se trata de Paraguay, uno de los pocos países del mundo cuya matriz eléctrica es completamente limpia, incluso superando a Noruega. Toda la energía que produce proviene de grandes centrales hidroeléctricas, principalmente de las represas binacionales de Itaipú, compartida con Brasil, y Yacyretá, compartida con Argentina, además de la Central Hidroeléctrica Acaray.

Su capacidad de generación es tan elevada que este país de América Latina produce mucha más electricidad de la que necesita. De acuerdo con los tratados vigentes, Paraguay utiliza apenas alrededor del 20% de la energía que le corresponde, mientras que el 80% restante se exporta principalmente a Brasil y Argentina, ya que esa enorme cantidad de electricidad no puede almacenarse a gran escala.

Este modelo es posible gracias a una combinación de abundantes recursos hídricos, una demanda interna relativamente baja y una infraestructura desarrollada durante décadas. Mientras muchas naciones todavía dependen del carbón, el gas o el petróleo para producir electricidad, Paraguay logró consolidar un sistema basado íntegramente en energías renovables.

La clave específicamente de este país América Latina radica en su enorme potencial hidroeléctrico. Itaipú aporta cerca del 80% de toda la generación eléctrica paraguaya, Yacyretá contribuye con aproximadamente el 18% y Acaray completa el 2% restante. Gracias a esta combinación, Paraguay mantiene una de las matrices eléctricas más limpias del mundo y prácticamente libre de emisiones de carbono asociadas a la generación de electricidad.