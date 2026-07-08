Irán alerta de explosiones cerca del Estrecho de Ormuz

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este martes 7 luego de que Estados Unidos lanzara una nueva serie de ataques aéreos contra objetivos militares en Irán, en respuesta a los bombardeos atribuidos a Teherán contra buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos para el comercio mundial de petróleo.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que la operación tuvo como objetivo imponer «graves consecuencias» al régimen iraní por los ataques contra embarcaciones civiles. Según el comunicado oficial, la ofensiva apuntó contra instalaciones militares, bases de lanzamiento de drones, depósitos de misiles y otros objetivos vinculados con la capacidad ofensiva de Irán.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo el martes que Estados Unidos ha violado repetidamente su memorándum de entendimiento y advirtió de represalias luego de los recientes ataques de Washington contra objetivos en el estrecho de Ormuz. «Irán emite una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del tratado por parte de Estados Unidos, y tomará medidas decisivas para proteger sus intereses y seguridad nacional», manifestó el ministerio en un comunicado publicado en Telegram por la agencia de noticias IRIB.

La decisión de Washington llegó pocas horas después de que Teherán fuera acusado de atacar varios buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, una vía marítima por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo. El incidente volvió a encender las alarmas sobre la seguridad del transporte marítimo y el abastecimiento energético global.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán: por qué su estabilidad será clave para la economía mundial en el segundo semestre

De acuerdo con la información difundida por Estados Unidos, los ataques iraníes estuvieron dirigidos contra embarcaciones comerciales tripuladas que cruzaban el estrecho de Ormuz. Las autoridades estadounidenses calificaron la ofensiva como una «violación inaceptable» de los compromisos alcanzados en las últimas semanas para reducir las hostilidades en la región.

En paralelo, Arabia Saudita y Qatar responsabilizaron también a Irán por los ataques contra buques que navegaban por la zona y advirtieron que este tipo de acciones pone en riesgo la estabilidad regional y el suministro mundial de energía. Ambos gobiernos reclamaron el restablecimiento de la seguridad marítima y respaldaron los esfuerzos para garantizar la libre navegación.

«A Trump le puede pasar lo mismo que a Salman Rushdie y tener una fatua mortal de Irán»

La UK Maritime Trade Operations (UKMTO), organismo británico encargado de monitorear la seguridad marítima, también reportó incidentes en la zona e instó a las embarcaciones que transitan por el Golfo Pérsico a extremar las medidas de precaución ante el incremento de las amenazas.

Los nuevos bombardeos estadounidenses representan un nuevo deterioro de las negociaciones que Estados Unidos e Irán mantenían para alcanzar un acuerdo definitivo sobre la navegación en el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní. Hasta hace pocos días, ambos gobiernos habían retomado conversaciones con la mediación de Qatar, en un intento por reducir la confrontación.

Además de la respuesta militar, la administración del presidente Donald Trump anunció nuevas medidas económicas contra Irán, entre ellas la revocación de autorizaciones temporales vinculadas con las exportaciones de petróleo iraní, en un endurecimiento de la presión sobre el régimen de Teherán.

El recrudecimiento del conflicto genera preocupación en los mercados internacionales debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, paso obligado para buena parte de las exportaciones de crudo provenientes del Golfo Pérsico. Analistas advierten que una interrupción prolongada del tránsito marítimo podría impactar en los precios internacionales del petróleo, las cadenas globales de suministro y la inflación en distintos países.